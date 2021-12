Invasion truer: Putin sender liste med sine krav

USA's udenrigsminister Anthony Blinken siger, at Rusland planlægger 'storstilede militære operationer' mod Ukraine.

I ugevis har en russisk invasion af Ukraine været nært forestående.

Både EU, Nato og USA har været ude og advare Vladimir Putin mod at angribe Ukraine.

Nu opridser Ruslands præsident så en række krav, der skal indfries fra Vesten, hvis konflikten skal nedtrappes.

USA's præsident, Joe Biden, holdt tidligere i december videotopmøde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, om Ukraine. Foto: Reuters

Sikkerhedsgarantier

Putin kræver nemlig ifølge The Gurdian og CNN en række 'sikkerhedsgarantier', som det russiske udenrigsministerium betoner det.

I en erklæring med otte punkter lyder det blandt andet, at Ukraine ikke skal kunne blive optaget i Nato, at selvsamme Nato ikke udvider sig mere, og at den vestlige forsvarsalliance ikke opruster i Østeuropa.

Listen blev sendt til USA tidligere på ugen.

- Der vil ikke blive talt om europæisk sikkerhed uden vores europæiske allierede, siger Jen Psaki, pressesekretær i Det Hvide Hus, som modsvar torsdag.

Ukrainske soldater ved fronten i den østlige del af landet. Foto: Anatolii Stepanov/Ritzau Scanpix

Ingen deadline

Fra den russiske lejr lyder det, at der ikke er en deadline på, hvornår kravene udløber. Man er klar til at sætte sig ved forhandlingsbordet med det samme, siger vice-udenrigsminister Sergei Ryabkov fredag.

- Vi kan mødes alle steder på ethvert tidspunkt.

Ifølge Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, har Rusland samlet mindst 115.000 soldater nær grænsen til Ukraine. Det er blandt andet på den annekterede Krim-halvø , og langs frontlinjen i to regioner i øst, som er besat af prorussiske separatister.

Ukraine og Rusland har været i konflikt, siden Rusland annekterede Krim-halvøen fra Ukraine i 2014.

Siden har russiskstøttede separatister i området bekriget den ukrainske regering i en konflikt, der ifølge ukrainske myndigheder har kostet mindst 14.000 mennesker livet.

Ekstra Bladet har hørt flere eksperter om, hvordan en russisk invasion kan komme til at se ud.