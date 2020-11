Iran: Attentat på atomforsker var forsøg på at presse Trump til krig

Den øverste leder for Irans væbnede styrker, generalmajor Mohammad Bagheri, advarer om, at der vil ske 'alvorlig gengæld' mod dem, der står bag attentatet fredag mod landets ledende atomforsker uden for hovedstaden Teheran.

Det skriver nyhedsbureauet Irna.

En rådgiver for præsident Ali Khamenei, mener, at Israel står bag attentatet og siger, at det er et forsøg på at presse USA og Donald Trump i hans sidste dage som præsident til en omfattende krig i regionen, skriver Reuters.

- Terrorgrupper og lederne og gerningsmændene til dette kujonagtige forsøg bør vide, at alvorlig gengæld venter dem, siger Bagheri.

Han kalder drabet på landets ledende atomvidenskabsmand, Mohsen Fakhrizadeh, for et 'bittert og kraftigt slag'.

- Vi forsikrer (iranerne red.), at vi ikke vil forholde os i ro, før vi har jaget og straffet de skyldige, siger han.

Kommandanten Hossein Dehghan, der er militær rådgiver for præsident Khamenei, anklager Israel for at stå bag attentatet.

- I de sidste dage af deres allieredes politiske liv (Trump red.) forsøger zionisterne at intensivere presset på Iran og udløse en omfattende krig, skriver han på Twitter.

Israel og det amerikanske forsvarsministerium afviser at kommentere fredagens angreb.

Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, peger også på Israel som den skyldige. Han klandrer de vestlige lande - navnlig EU - og siger, at de bør 'indstille deres skammelige dobbeltmoral og fordømme denne handling som statsterror'.

Mohsen Fakhrizadeh blev dræbt øst for Teheran, da hans bil blev stoppet af et antal gerningsmænd, der åbnede ild. Hans medfølgende vagter skød tilbage, og flere gerningsmænd meldes dræbt.

Fakhrizadeh stod i spidsen for Irans omstridte atomprogram.

I 2015 indgik stormagterne en aftale med Iran om at reducere præstestyrets atomare aktiviteter. Men i 2017 trak præsident Trump USA ud af aftalen.

20. januar bliver demokraten Joe Biden indsat som USA’s nye præsident. Han har stillet i udsigt, at USA genindtræder i atomaftalen med Iran.