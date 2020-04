Iran hævder at have sendt første militære satellit i kredsløb

Iran hævder onsdag at have sendt landets første militære satellit i kredsløb.

Meldingen kommer fra Irans Revolutionsgarde, der yderligere oplyser, at satellitten blev sendt afsted fra Markazi-ørkenen i Iran.

Det rapporterer det statslige nyhedsbureau Sepahnews ifølge Reuters.

Opsendelsen er en del af et projekt, som ifølge USA er et dække for Irans udvikling af missiler.

- Irans første militære satellit, Noor, blev opsendt i morges fra det centrale Iran i to stadier. Opsendelsen var succesfuld, og satellitten er nu i kredsløb, lyder det i en meddelelse på iransk stats-tv.

Ifølge revolutionsgarden er satellitten i kredsløb 425 kilometer over Jordens overflade.

Meldingen fra Iran er endnu ikke bekræftet fra anden side.

Iran har udført en række mislykkede forsøg på at opsende satellitter.

Regeringen i Teheran har afvist, at rumprogrammet er et dække for udvikling af missiler.

USA har tidligere omtalt programmet som en provokation.

Ifølge Iran skal satellitten tage fotos af Jorden for at kunne overvåge naturkatastrofer og udvikle jordbrug.

Iran opsendte landets første iransk-fremstillede satellit i 2009, endnu en i 2011 og en tredje i 2012. I 2019 mislykkedes mindst to opsendelser af satellitter. Det lykkedes heller i februar, da endnu en opsendelse gik galt.

Statsligt tv i Iran oplyste i februar, at landet havde udviklet et nyt ballistisk kortrækkende missil.