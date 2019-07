Iran kræver supertanker frigivet øjeblikkeligt i Gibraltar

Irans udenrigsministerium kræver, at et af dets olietankere, der er opbragt ud for Gibraltar af britiske flådeskibe, frigives øjeblikkeligt.

Skibet var ifølge de lokale myndigheder i Gibraltar på vej til Syrien med råolie i strid med EU's sanktioner.

Den britiske ambassadør i Irans hovedstad, Teheran, har været kaldt i det iranske udenrigsministerium, hvor han modtog en formel protest.

En højtplaceret embedsmand i det iranske ministerium "opfodrede til den øjeblikkelige frigivelse af olietankeren, eftersom den er blevet opbragt på anmodning fra USA baseret på de oplysninger, der i øjeblikket er tilgængelige".

Tilbageholdelsen af den 330 meter lange supertanker "Grace 1" tidligt torsdag kommer på et kritisk tidspunkt i forholdet mellem Iran og EU.

EU er meget opsat på at bevare atomaftalen med Iran, som USA trak sig ud af sidste år. Men europæerne er meget bekymret for den seneste reaktion fra Iran, der har meddelt, at det ikke længere er bundet af flere elementer i atomaftalen.

- Vi har grund til at tro, at "Grace 1" fragtede lasten af råolie til raffinaderiet Banyas i Syrien. Det raffinaderi ejes af en enhed, der er underlagt EU's sanktioner i Syrien sagde Gibraltars chefminister, Fabian Picardo, torsdag.

Men flere oplysninger tyder på, at det ikke så meget var EU, som det var USA, der bad briterne om at stoppe supertankeren.

Den spanske udenrigsminister og formentlig kommende udenrigspolitiske chef i EU, Josep Borrell Fontelles, siger ifølge BBC, at USA krævede skibet stoppet.

USA har efter bruddet med atomaftalen genindført skrappe sanktioner over for Iran. Herunder en olieembargo, der skal forhindre, at Iran sælger olie på verdensmarkedet.

- Strålende nyhed: Storbritannien tilbageholder supertankeren "Grace 1" ladet med iransk olie til Syrien i strid med EU's sanktioner, skriver USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, i et tweet på det sociale medie Twitter.

Han regnes som arkitekten bag de amerikanske sanktioner mod Iran.