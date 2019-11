Iran siger, at det har ophævet akkrediteringer til inspektører fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA). Det sker samtidig med, at Iran er begyndt at berige uran på et atomanlæg syd for Teheran i strid med den indgåede atomaftale med stormagterne. Det skriver AFP.

Se også: Iran tilbageholder atominspektør i første episode siden 2015

Opdateres...