Iran optrapper atomkonflikt med ny lov efter forskerdrab

Vogternes Råd i Iran har onsdag godkendt en ny lov, der tvinger regeringen til at optrappe berigelsen af uran, hvis ikke internationale sanktioner mod Iran bliver lempet i løbet af to måneder.

Loven vil også forhindre FN i at inspicere landets atomanlæg.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge den nye lov vil regeringen skulle begynde at berige uran til 20 procent og installere avancerede centrifuger ved atomanlæggene i Natanz og Fordow, skriver BBC.

Det er langt højere end de 3,67 procent, der er tilladt ifølge den store atomaftale, som Iran i 2015 indgik med USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Rusland, Kina og EU.

En stigning til 20 procent vil betyde, at Iran er tættere på et niveau, hvor det berigede uran potentielt kan benyttes til kernevåben.

Skal det undgås kræver Iran, at de europæiske underskrivere af atomaftalen lemper sanktioner mod landets olie og finansielle sektor. Sanktionerne blev indført, da USA i 2018 trak sig ud af aftalen.

Den nye lov blev godkendt af Irans parlament tirsdag, inden den blev sendt videre til Vogternes Råd. Det er rådets opgave at sørge for, at loven ikke strider mod Irans forfatning og islamiske love.

Loven er ifølge Reuters gengældelse for drabet på Irans ledende atomforsker i sidste uge. Et angreb som Iran beskylder Israel for at stå bag.

Det er stadig uvist, hvordan Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, der har sidste ord i alle statsanliggender, forholder sig til loven.

Alligevel melder det iranske nyhedsbureau Fars onsdag, at parlamentets formand har bedt Irans præsident om at implementere den nye lov.

Iran er gradvist stoppet med at overholde flere dele af atomaftalen, siden USA trak sig ud af den i 2018.

Bliver den nye lov indført, så vil den desuden gøre det sværere for Joe Biden at tilslutte sig atomaftalen igen, når han overtager præsidentembedet 20. januar.