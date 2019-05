Iran trækker sig fra dele af atomaftale

Iran trækker sig fra dele af den atomaftale, man indgik med den daværende amerikanske præsident, Barack Obama, i 2015.

Det oplyser iransk stats-tv ifølge AP.

Tv-stationen oplyser, at der er blevet sendt breve med landets delvise udtrækning til en række ambassadører.

Beskeden er henvendt til lederne af Storbriannien, Kina, EU, Frankrig og Tyskland, som alle skrev under på den atomaftale, som forpligtede Iran til at begrænse landets berigelse af uran mod at en række økonomiske sanktioner blev hævet. Ifølge AP er det også hensigten, at Rusland skal modtage et brev.

Irans udmelding kommer præcis et år efter, at Donald Trump trak USA ud af aftalen, og det sker i kølvandet på meldinger om, at Iran ville begynde at øge dets berigelse af uran.

Selvom USA var central for aftalen med Iran i 2015, har Donald Trump genindført økonomiske sanktioner mod Iran, selvom de ifølge FN har overholdt betingelserne i aftalen.

Ifølge AP har Irans præsident, Hassan Rouhani, meddelt, at landet vil påbegynde øget berigelse af uran, hvis ikke der bliver opnået nye betingelser for atomaftalen i løbet af 60 dage.