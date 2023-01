Iran udsætter henrettelse af ung iransk demonstrant

Det iranske retsvæsen har midlertidigt indstillet en forestående henrettelse af en demonstrant, der har deltaget i protester mod landets regime.

Det sker, få dage efter at der var protester mod to planlagte henrettelser af to mænd uden for Gohardasht-fængslet i byen Karaj nordvest for Teheran.

Nu har den ene af de to mænd angiveligt fået udsat sin henrettelse.

Hans advokat skulle således have anmodet højesteret om, at sagen skal gå om.

Det skriver den iranske retshjemmeside Mizan.

Ifølge The New York Times drejer det sig om en 19-årig mand.

Han blev anholdt i Karaj og dødsdømt for angiveligt at have sat ild til en regeringsbygning og såret en sikkerhedsbetjent.

Protesterne mod regimet i Iran blussede for alvor op, da den 22-årige kvinde Mahsa Amini døde i det iranske moralpolitis varetægt i midten af september sidste år.

Kvinder har i vrede revet deres obligatoriske hovedtørklæder af og brændt dem på bål.

Der er dog ingen tegn på, at regimet vil bøje sig på de religiøse krav, som demonstranterne modsætter sig.

Men truslen om langvarige fængselsstraffe eller dødsdomme har ikke kunnet stoppe protesterne.

Ifølge oplysninger fra Amnesty International risikerer mindst 26 demonstranter at blive dømt til døden.

Indtil videre er flere demonstranter blevet henrettet i Iran.

Blandt dem er to mænd, der blev hængt lørdag. De blev fundet skyldige i at have dræbt en betjent, der arbejdede inden for sikkerhedsvæsenet.

Ifølge Amnesty International blev de to mænd dømt i en 'stærkt uretfærdig og falsk retssag'.

Samtidig har FN's højkommissær for menneskerettigheder, Volker Türk, sagt, at anklagerne mod de to mænd har været vage. Minimumsgarantierne for en retfærdig rettergang blev heller ikke overholdt.

Derudover blev der brugt tortur for at få dem til at tilstå, lød det.