Iran: Vi har beslaglagt britisk skib

Iran hævder at have beslaglagt et britisk skib, fordi det har overtrådt international lovgivning

Irans Revolutionsgarde oplyser fredag, at den har beslaglagt et britisk skib i Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Udmeldingen markerer den seneste optrapning i et højspændt område.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der tale om det britiske olieskib 'Stena Impero'.

Årsagen skulle ifølge Irans Revolutionsgarde være, at skibet har overtrådt international lov, skriver nyhedsbureauet dpa.

Så sent som torsdag beslaglagde Iran et andet udenlandsk skib, mens USA påstår at have skudt en iransk drone ned. Det afviser Iran dog på det kraftigste.

Opdateres...

Opdateres...