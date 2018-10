Irans præsident: USA prøver at tvinge regimeskifte igennem

USA forsøger med økonomiske sanktioner og skærpet retorik at tvinge et regimeskifte igennem i Iran.

Det mener Irans præsident, Hassan Rouhani. Han kommenterer søndag forholdet til amerikanerne i en tale, som vises på statsligt tv.

- I de seneste 40 år har der ikke været et mere ondsindet hold end det nuværende amerikanske regeringshold i forhold til Iran, iranere og Den Islamiske Republik, siger Rouhani.

- Deres ultimative mål er at mindske systemets legitimitet. Hvordan sker et regimeskifte? Ved at mindske legitimitet. Ellers sker der ikke noget regimeskifte, fortsætter han.

For at understrege sin pointe siger han "regime change" på engelsk.

Forholdet mellem USA og Iran er igen blevet anspændt, efter at USA's præsident, Donald Trump, i maj trak amerikanerne ud af en international aftale om det iranske atomprogram.

Her gik iranerne med til at lade deres atomprogram blive overvåget for at sikre, at landet ikke udvikler atomvåben. Til gengæld løftede en stribe lande skrappe økonomiske sanktioner mod Iran.

De sanktioner har USA genindført. I november ventes amerikanerne at indføre yderligere sanktioner rettet mod Irans oliesektor. De bliver "skrappere end nogensinde før", hvis man skal tro Trump.

Den amerikanske leder langede hårdt ud efter Iran, da han i slutningen af september talte ved FN's Generalforsamling. Han beskyldte blandt andet iranerne for at "så kaos, død og ødelæggelse".

Nogle iranere frygter, at amerikanernes sanktioner kan få andre lande til at følge trop. Det risikerer at ramme landets sårbare økonomi hårdt.