Irlands premierminister træder tilbage efter valgnederlag

Irlands premierminister, Leo Varadkar, meddeler, at han vil træde tilbage.

Det siger han sent torsdag aften til det irske parlament, skriver det amerikanske medie CNN.

Leo Varadkar forbliver som fungerende premierminister, indtil der bliver dannet en ny koalitionsregering i Irland.

Irland havde valg 8. februar. Intet parti endte med et stort nok flertal til at kunne regere alene.

Torsdag skulle nyvalgte medlemmer af parlamentet stemme om, hvem der skulle være landets nye premierminister.

Her krævede det 80 stemmer for at vinde, men Leo Varadkar fik blot 36 stemmer.