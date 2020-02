Irlands Sinn Fein står til historisk fremgang ved valg

Efter ni år ved magten står det irske centrum-højre parti Fine Gael til tilbagegang ved lørdagens parlamentsvalg i Irland, mens det nationalistiske Sinn Fein i meningsmålinger står til at få flest stemmer.

Dermed kan valget ændre Irlands politiske landskab, selv om det er usandsynligt, at Sinn Fein kommer med i en ny regering.

Både Fine Gael og Irlands andet store centrumhøjre parti, Fianna Fail, har således afvist at ville sidde i regering med Sinn Fein.

Dels på grund af partiets økonomiske politik, men også på grund af Sinn Feins tidligere forbindelse som talerør og politisk gren for IRA, den irske undergrundshær, som i den britiske provins Nordirland kæmpede for at få briterne ud.

Sinn Feins ultimative politiske mål er en genforening af Irland og Nordirland. Men i den tre uger lange valgkamp har det været mere jordnære temaer om især høje boligudgifter, der har domineret debatten.

Partiets nye leder, Mary Lou McDonald, har distanceret sig fra Sinn Feins historiske bånd til IRA, og især blandt de unge og yngre vælgere er partiet populært.

David Farrell, professor i politik ved University College Dublin, drager en parallel til andre lande, hvor vælgerne har vendt ryggen til de traditionelt regeringsbærende partier.

- Vi ser en udgave af det, vi har oplevet andre steder. En voksende opbakning, især fra yngre vælgere og fra dem, som føler sig hægtet af den nyliberale agenda, som ikke har virket for dem, siger han om Sinn Feinns popularitet.

En meningsmåling mandag gav Sinn Fein støtte på 25 procent foran Fianna Fail med 23 procent og Fine Gael 20 procent.

Dermed kan lørdagens valg betyde, at Leo Varadkar fra Fine Gael må afgive posten som premierminister for sin mindretalsregering.

Varadkar er ellers blevet rost for sin håndtering af brexit på Irlands vegne. Og da det stod klart, at brexit ville ske den 1. februar, udskrev han i midten af januar valg - et år før tiden.

Men brexit optager ikke vælgerne. En meningsmåling, som er lavet af The Times, siger, at vælgerne regner sundhed, boliger og leveomkostninger for de vigtigste valgemner.

Og netop på de områder har Leo Varadkar og Fine Gael svigtet, har det lydt under valgkampen fra de andre partier.

Fredag erkendte premierministeren, at budskabet er forstået.

- De næste tre år vil I have os til at fokusere på emner som sundhed og boliger med samme engagement, som vi har fokuseret på brexit de seneste tre år, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

I stedet kan det blive Fine Gaels hovedrival, Fianna Fail, der også er et centrumhøjreparti, som får til at opgave at danne en regering.

Vinder det regeringsmagten, bliver det første gang siden finanskrisen i 2008, at Fianna Fails folk rykker ind i ministerkontorerne. Enten med støtte fra andre eller i en koalitionsregering.

Siden begyndelsen af 1990'erne har intet parti haft et flertal i parlamentet, der har 160 medlemmer.