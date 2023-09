Isabella Arendt får nyt job

Tidligere formand for Kristendemokraterne og folketingskandidat for De Konservative Isabella Arendt skal fremover være rådgiver i Landbrug & Fødevarer.

Det oplyser interesseorganisationen i en pressemeddelelse.

Mere præcist får hun titel af senior public affairs rådgiver.

I pressemeddelelsen siger Isabella Arendt, at hun kommer til at have fokus på den grønne omstilling hos landbrug og en 'bæredygtig produktion af sunde fødevarer i Danmark og resten af verden'.

Arendt var formand for Kristendemokraterne fra oktober 2019 til maj 2022, hvor hun brat forlod partiet. Inden da havde hun været fungerende formand. Hun meldte sig dernæst ind i De Konservative og stillede op til folketingsvalget sidste år, men blev ikke valgt.

Siden har hun været public affairs manager i kommunikationsvirksomheden Szpirt & Co.

Isabella Arendt blev kendt, da hun i valgkampen op til folketingsvalget i 2019 måtte træde til som fungerende formand, da daværende kristendemokratisk formand, Stig Grenov, blev sygemeldt med stress.

Hun gjorde sig bemærket i tv-debatterne og fik tilnavnet 'vikaren fra himlen' med henvisning til partiets kristne værdigrundlag.

Da hun forlod partiet i 2022, skete det under lettere dramatiske omstændigheder. Her lød det, at der havde været et højt konfliktniveau internt i partiet, og at hendes arbejdsglæde derfor var væk.

Blandt andet havde det skabt interne gnidninger, at partiets daværende folketingsmedlem, Jens Rohde, havde været ude med et forslag om at give alle kvinder i verden ret til abort.