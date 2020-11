Især tre ting vil ændre sig nu

Hitchcock-dramaet i kampen om at blive USA's præsident er forbi. Joe Biden vandt snævert, men hvad står Demokraten helt præcist for? Få nogle af svarene her

Joe Biden er USA's præsident nummer 46, men hvordan vil USA og resten af verden se ud, når Donald Trump flytter ud og Joe Biden flytter ind?

Ifølge professor og leder af Center for Amerikanske Studier på SDU Jørn Brøndal er der især tre ting, som adskiller de to kandidater.

Det vil Biden gøre som det første

Tårer og jubel på P-plads: - Jeg kan trække vejret igen

- Modsat Donald Trump har Demokraterne fremlagt en kæmpestor platform (en form for partiprogram, der skal danne ramme for de næste fire ugers politik, red.) på deres partikonvent. Den er på 93 sider. Og her står det klart, at de på nogle punkter står milevidt fra hinanden.

- Mens Trump står fast på den hårde linje på immigrationsområdet, så vil Joe Biden gennemføre en historisk reform. Her vil han gøre det lovligt for mange af de ulovlige immigranter at komme ind i landet, og de skal måske sågar have statsborgerskab, siger Jørn Brøndal til Ekstra Bladet.

Foruden immigrationspolitikken peger Jørn Brøndal også på miljøpolitikken og skattepolitikken som to punkter, hvor de to kandidater adskiller sig fra hinanden.

Her kan du få svaret på, hvad Joe Biden mener i syv politiske spørgsmål:

Biden Politik Skat Ifølge professor og leder af Center for Amerikanske Studier på SDU Jørn Brøndal har Joe Biden et helt klart mål med sin skattepolitik, hvis han vinder. - Joe Biden vil rulle dele af den skattereform, som Donald Trump er så stolt af, tilbage. Det betyder blandt andet, at han vel genindføre nogle af skatterne, der rammer de allerrigeste amerikanere, siger han til Ekstra Bladet. Udenrigspolitik Council of Foreings Relations havde lavet en tracker, der viser, hvordan Donald Trump og Joe Biden ser på udenrigspolitiske spørgsmål. Joe Biden har både støttet og været imod amerikanske aktioner i verden. Hans fokuspunkt er dog miljøet, som Joe Biden har beskrevet som den største trussel mod USA's sikkerhed. Forvent en langt mere diplomatisk præsident ligesom Barack Obama og en præsident, der vil være langt hårdere over for russerne end Trump. Abort Modsat Donald Trump ønsker Joe Biden at gennemføre en føderal lov (en lov, der gælder hele USA, red.), der skal give kvinder fri ret til abort. Det er allerede tilfældet i liberale New York, mens mere konservative stater som Alabama stort set har forbudt abort. Joe Biden ønsker også at ophæve den såkaldte Hyde Amendment, der blokerer skattepenge til at blive brugt på abort, medmindre der er tale om voldtægt, incest og fare for moderen. På den måde kan flere kvinder med lav indkomst også få adgang til abortmuligheder. Sundhed Et af valgets mest afgørende politiske mærkesager er sundhedsforsikring og Obamacare. - Demokraterne er interesseret i at vise, at det er farligt, hvis Obamacare falder. Coronavirus har gjort mange arbejdsløse, og det betyder, at mange mister sundhedsforsikringen. Det bruger Demokraterne politisk og peger på, hvor farligt det kan være, hvis de ikke vælger en ny præsident. De laver en fortælling om, at det bliver utrygt, hvis Obamacare bliver ophævet, siger Jørn Brøndal til Ekstra Bladet. Våben En sejr til Joe Biden vil være et stort nederlag for de våbenglade amerikanere. Demokraten har meldt klart ud og bekræftede søndag, at han har tænkt sig at forbyde angrebsvåben, automatiske våben og indføre universelle baggrundstjek på alle våbenkøb i USA. Det har han tænkt sig for at stoppe det, som han kalder voldsepidemi med skydevåben i USA. Miljø Ligesom det danske Folketingsvalg i 2019 bliver valget i USA et miljøvalg. Hvilken vej går et af verdens største lande, bliver spørgsmålet. Joe Biden er i hvert fald helt klar i sin politik. Han vil gøre USA grønnere. Langt grønnere. - Joe Biden har en stor vision for miljøet, og USA skal gøres grønnere, hvis det står til ham. Han har sågar planer om en plan, der skal koste 2000 milliarder dollars, ligesom USA skal være CO2-neutralt i 2050, siger Jørn Brøndal til Ekstra Bladet. Planen hedder Clean Energy Revolution, og et besøg på Joe Bidens hjemmeside vidner også om, at han er miljøets mand. Allerede i 2025 skal de første skridt mod en CO2-neutral nation være taget, ligesom det står med store bogstaver, at USA skal samle resten af verden og opfordre til at deltage i kampen mod klimaforandringerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------