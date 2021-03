Iskold stemning: Tæt på at bryde sammen

Hvis du havde håbet på et frugtbart møde med masser god politisk debat og forsøg på at imødekomme hinanden, så var du blevet slemt skuffet, hvis du fulgte med natten til fredag.

Her satte Kina og USA sig ned sammen for første gang, efter Joe Biden overtog præsidentembedet.

På et hotel i Alaska tog udenrigsminister i USA Anthony Blinken imod en kinesisk delegation med udenrigsminister Wang Yi i spidsen.

Men ifølge The Guardian gik det på første dag mest op i beskyldninger og dårlig stemning.

Den amerikanske udenrigsminister åbnede 'diskussionen' med at sige, at han var ekstremt bekymret over udviklingen i Kina hvad angår Hong Kong, Taiwan, drab på muslimer i Xinjiang, cyberangreb på USA og økonomisk tvang rettet mod USA's allierede.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Anthony Blinken har fået sin sag for i forsøget på at finde fælles fodslag med kineserne. Foto: Ritzau Scanpix/Frederic J. Brown.

Stor sandstorm lægger sig tungt over Kinas hovedstad

15 minutter på kinesisk

Det blev besvaret med en 15 minutter lang tale på kinesiske, som amerikanerne så måtte vente på blev oversat, så de kunne forstå det.

Her kritiserede Wang Yi den mangelfulde demokratiske proces i forbindelse med det amerikanske valg og amerikanernes handelssanktioner.

- USA bruger deres militære og økonomiske styr til at undertrykke andre lande. De misbruger deres forestillinger om national sikkerhed for at forhindre helt normale handler lande imellem.

- Samtidig tilskynder de, at andre lande angriber Kina, siger Wang Yi.

Stemningen var endda så skidt, at det hele var ved at bryde sammen. Det øjeblik fangede CBS News-reporter Eena Ruffini og lagde på Twitter.

Betændt forhold

Optakten til mødet var heller ikke perfekt. Dagen inden fremlagde USA en række tiltag over for Kina på flere betændte områder i de to landes forhold.

Således begyndte USA at trække kinesiske teleselskabers licenser tilbage, og derudover blev flere kinesiske selskaber stævnet på grund af bekymringer vedrørende national sikkerhed.

Yderligere opdaterede USA flere sanktioner mod Kina på grund af demokratiske tilbageskridt i Hongkong.

- Vi forventer, at mange af disse samtaler vil blive ret så svære, sagde en ledende amerikansk diplomat op til mødet ifølge Reuters.

Mødet forventes at fortsætte både torsdag aften og fredag.

Wang Yi. Foto: Ritzau Scanpix/Frederic J. Brown.

Her er Bidens globale brændpunkter

Fly, missiler og krigsskibe: Her er Bidens supervåben

Formand Mao: Fra forkælet barn til massemorder