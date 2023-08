Islamforsker: Forbud kan skærpe truslen fra Al-Qaeda

En del af regeringens forklaring bag det kommende koranafbrændingsforbud, går på, at Danmark skal imødekomme den muslimske verden, som har fordømt koran-afbrændingerne i Danmark.

Men til Radio4 siger professor i islamisk teologi ved Københavns Universitet, Thomas Hoffmann, at et koranafbrændingsforbud også kan medføre, at terrortruslen fra Al-Qaeda bliver større.

- Et decideret forbud mod blasfemi, vil faktisk kunne risikere at gøre ondt værre, fordi Al-Qaeda og Islamisk Stat vil kunne se det som en mulighed for at retfærdiggøre målrettede angreb mod blasfemikerne. De vil simpelthen have en vis form for rygdækning, siger Thomas Hoffmann.

Annonce:

I en megafonmåling lavet for TV2 svarer 64 procent af danskerne, at de tror ’regeringen i højere grad ønsker et forbud mod koranafbrændinger for at mindske risikoen for terrorangreb i Danmark.’ Men det modsatte kan altså være tilfældet ifølge Thomas Hoffmann.

- Koranafbrændingsforbuddet kan Al-Qaeda bruge som et legitimeringsmiddel overfor en bredere del af den muslimske befolkning for målrettede terroraktioner mod blasfemikere. Det er et scenarie man kan frygte og en risiko, man skal indregne, siger han og påpeger, at terrortruslen mod Danmark har været rimelig konstant de seneste 15 år.

- Danmark har et ry som en blasfemisk seriekrænker-nation med især Muhammed-tegninger som den særlige, store utilgivelige synd, siger Thomas Hoffmann.

Debattør og tidligere islamisk ekstremist Yaqoub Ali mener heller ikke, at et koranafbrændingsforbud vil have en positiv virkning på terrortruslen mod Danmark.

- Hele trusselsbillede forbliver det samme på grund af Muhammedtegningerne, for de kan aldrig tilgives af Al-Qaeda og Islamisk Stat. Et forbud mod koranafbrændinger vil kun have en meget lille betydning, siger han til Radio4.