Islamisk Stat smadret: Leder stadig på fri fod

Lørdag morgen lykkedes det Syriens Demokratiske Styrker (SDF) at indtage Islamisk Stats (IS) sidste bastion i Syrien - og dermed er den brutale terrororganisationens selvudråbte kalifat jævnet med jorden.

Men det betyder på ingen måde, at IS er død og begravet. De amerikanske myndigheder vurderer ifølge BBC, at IS stadig råder over 15-20.000 soldater i regionen. Mange af dem er gået under jorden og afventer de næste træk.

Samtidig menes verdens mest eftersøgte mand - IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi - stadig at være på fri fod. Han har tidligere overlevet adskillige attentatforsøg. Senest i februar, hvor han ifølge den britiske avis The Guardian, blev forsøgt likvideret af en attentatmand, der tilhørte indercirklen i IS.

47-årig al-Baghdadi overlevede og ifølge nyhedsbureauret Reuters, vurderer de amerikanske myndigheder, at han lige nu befinder sig i Irak. Der er også fortsat en dusør på 25 mio. dollars fra de amerikanske myndigheder for informationer om al-Baghdadi, der kan få ram på ham.

IS har under al-Baghdadi's ledelse været skyld i tusindvis af civiles død, herunder brutale henrettelser af udenlandske gidsler og terrorangreb over det meste af verden.

De amerikanske myndigheders dusør.

Det var tilbage i juni 2014, at al-Baghdadi proklamerede oprettelsen af et kalifat efter at have erobret store områder i Syrien og Irak.

Og selvom kalifatet nu fysisk er væk, så er IS langt fra slået, advarer Lars Cramer-Larsen, senioranalytiker i international sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- Det kalifat, som tidligere havde en udstrækning på størrelse med Storbritannien, er nu nedkæmpet, forstået på den måde at den fysiske del er overstået.

- Men det vil være en fatal fejlslutning at tro, at Islamisk Stat er slået, siger han til Ritzau.

Center for Terroranalyse under PET vurdererede i januar 2018, at mindst 150 personer er rejst fra Danmark til Syrien/Irak, hvor de har opholdt sig hos militante islamistiske grupper, herunder primært IS. Hovedparten er yngre mænd. Mindst 25 procent af dem formodes dræbt, mens en tredjedel var rejst tilbage til Danmark. Resten befandt sig stadig i konfliktzonen eller i forskellige tredjelande.

Det er uvist, om der har været danske fremmedkrigere med ved det seneste slag i Syrien, hvor det sidste IS-kontrollerede område blev indtaget.

CTA har tidligere flere gange advaret mod de personer, der vender tilbage til Danmark efter at have opholdt sig hos grupper som IS. I CTA's vurdering af terrortruslen mod Danmark fra 2018 fremgår det blandt andet, at:

- Personer, der har opholdt sig hos militant islamistiske grupper som IS, har opnået kapacitet til terror og kan være særligt radikaliserede, brutaliserede og voldsparate ved deres hjemkomst. Dette gælder i særlig grad for mænd, men også for kvinder. CTA vurderer, at selv få personer, der måtte vende hjem, kan udgøre en terrortrussel mod Danmark. Det kan også øge truslen mod danske interesser i udlandet, hvis sådanne personer rejser til andre lande. Hjemvendte fremmedkrigere til andre europæiske lande kan tillige udgøre en trussel mod Danmark.