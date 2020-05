Islamist Stat-leder anholdt i Irak

Iraks efterretningstjeneste har anholdt Islamisk Stat-leder Abdulnasser al-Qirdash.

Det rapporterer flere irakiske medier ifølge mediet Al Arabiya.

Abdulnasser al-Qirdash er næstkommanderende i den militante bevægelse efter den øverste leder, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi.

- I dag blev terroristen Abdulnasser al-Qirdash, en af kandidaterne til at tage over efter den kriminelle al-Baghdadi, anholdt.

- Anholdelsen var et resultat af præcise efterretninger, oplyser Iraks efterretningstjeneste i en erklæring onsdag aften ifølge Al Arabiya.

Abdulnasser al-Qirdash var en af favoritterne til at efterfølge Abu Bakr al-Baghdadi, der blev dræbt under en amerikansk militæraktion i byen Idlib i det nordlige Syrien den 26. oktober sidste år.

Lederskabet gik dog til Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Udnævnelsen blev offentliggjort af Islamisk Stat den 31. oktober sidste år.

USA har udlovet en dusør på fem millioner dollar - godt 34 millioner kroner - for oplysninger, der kan føre til hans anholdelse.

Anholdelsen af Abdulnasser al-Qirdash sker, to uger efter at Mustafa al-Kadhimi, tidligere chef for Iraks efterretningstjeneste, blev udnævnt til premierminister i landet.

Islamisk Stat er langtfra fordums styrke. Indtil videre er der intet, der tyder på, at den kan genoprette sit såkaldte kalifat i Syrien og Irak.

Men bevægelsen udnytter coronapandemien til at skrue op for sine angreb, især i Irak. Det fortalte flere kilder i regionen til nyhedsbureauet AFP tidligere i maj.

Vestlige tropper har trukket sig ud af landet. Desuden er irakiske soldater blevet flyttet fra sikkerhedsopgaver til at hjælpe med at håndhæve landets nedlukning som svar på epidemien.

Det tomrum har IS ikke været sene til at udnytte.

Siden begyndelsen af april er antallet af angreb således steget kraftigt. Jihadisterne bruger skydevåben, sprængstoffer og mortérangreb mod politi og landsbyer.