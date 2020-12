Israel skal afholde fjerde parlamentsvalg på to år

Israel skal til marts afholde det fjerde parlamentsvalg på to år.

Det står klart, efter at det ikke er lykkedes at vedtage en finanslov op til en deadline ved midnat lokal tid tirsdag.

Overskridelsen af fristen betyder, at Israels parlament, Knesset, automatisk bliver opløst.

Valget kan blive en stor udfordring for premierminister Benjamin Netanyahu, som dels har mødt modstand for sin håndtering af coronapandemien, og som står over for en korruptionssag.

Korruptionssagen er den første af sin slags mod en siddende premierminister.

Samtidig står Netanyahu over for en ny rival på højrefløjen, Gideon Saar, der i visse meningsmålinger står til at kunne opnå lige så meget opbakning som Netanyahu.