Isskulptur erstatter Boris Johnson i tv-debat om klima

Den britiske valgkamp kører på fuld damp, og torsdag aften byder den på et særsyn, da to af partilederne til en tv-debat er byttet ud med to isskulpturer.

Det oplyser Channel 4, der torsdag aften afholder en debat om klimapolitik.

Alle de større og mindre partiers ledere har fået en invitation. Den har premierminister Boris Johnson og Brexit-partiets Nigel Farage valgt at takke nej til.

I stedet vil de to yderste podier ved debatten blive fyldt ud af to isskulpturer. Det oplyser tv-stationen på sin Twitter-profil.

- Disse to isskulpturer - som skal repræsentere krisen på planeten Jorden - vil tage Boris Johnson og Nigel Farages pladser i aften, efter at de har takket nej til vores invitation om at deltage i partilederrunden, skriver Channel 4.

Boris Johnsons parti har ikke taget venligt imod erstatningen.

Det Konservative Parti har valgt at indgive en formel klage til den britiske myndighed for konkurrence på og regulering af tv-markedet, Ofcom.

Blandt andet er partiet utilfreds med, at Channel 4 har afvist, at partiet kan blive repræsenteret af den fremtrædende minister Michael Gove.

Der henvises til, at partiet i 2017 blev repræsenteret af daværende indenrigsminister Amber Rudd i en partileder-debat på tv-stationen BBC.

- Der er blevet rapporteret, at Channel 4 har fået lavet en isskulptur af premierministeren til at repræsentere Det Konservative Parti, skriver partiet i sin klage.

- Er det tilfældet, vil en sådan provokerende stunt være et signifikant brud på reglerne, da det i sig selv vil udtrykke en politisk holdning.

- Dette er en del af et bredere mønster af forudindtagelse fra Channel 4's side de seneste måneder.

- Det kommer, i forlængelse af at Dorothy Byrne, der er Channel 4's leder af afdelingen for nyheder og aktualitet, har leveret nogle meget personlige og ubehagelige angreb på premierministeren ved Edinburgh TV Festival i august.

Med i debatten er i stedet fem andre partiledere: Jeremy Corbyn fra Labour, Jo Swinson fra Liberaldemokraterne, Nicola Sturgeon fra SNP, Sian Berry fra De Grønne samt Adam Price fra Plaid Cymru.