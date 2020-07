It-giganter kunne ikke berolige USA's bekymrede politikere

Direktørerne for Amazon, Apple, Google og Facebook benægtede ikke alle anklager ved onsdagens længe ventede høring i Kongressen i USA. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det var første gang, at de fire topchefer var samlet til en fælles høring.

De fire it-giganters direktører gav svar, der ifølge nyhedsbureauet var forventelige. Kort opsummeret lød det: Så store er vi heller ikke, konkurrencen er hård, brugerne elsker os.

Derimod var det ifølge kommentatorer interessant, at der kom nølende svar på en række anklager fra de amerikanske politikere.

- De indikerede alle, at de drager fordel af deres massive datamængder ved at få indblik i, hvad deres konkurrenter eller brugere på deres platforme foretager sig, siger Gene Kimmelman, der er rådgiver i den amerikanske ngo Public Knowledge.

- Mens de ikke rigtig ville indrømme det, så kunne de heller ikke benægte det.

Googles direktør, Sundar Pichai, blev spurgt af den demokratiske David Cicilline, om søgegiganten bruger overvågning af internettrafik til at holde øje med sine konkurrenter.

Pichai kom ifølge Reuters med et vagt svar om, at Google 'prøver at forstå tendenser ud fra den tilgængelige data'.

Stifteren af Amazon, Jeff Bezos, forsvarede sig ved at sige, at virksomheden har en politik mod at bruge data fra sine brugere til at styrke Amazons forretning.

- Men jeg kan ikke garantere, at den politik aldrig er blevet overtrådt, indvendte han.

Bezos tilføjede, at han havde hørt om brud på politikken i Amazon, og at han endnu ikke 'var tilfreds med undersøgelsen af det'.

- Det lyder ikke, som om du nægter det, lød svaret fra Pramila Jayapal, der er demokratisk medlem af Kongressen.

De amerikanske politikere udspurgte Facebooks stifter, Mark Zuckerberg, om, hvorvidt Facebook nogensinde har kopieret funktioner fra konkurrenter.

- Vi har bestemt brugt funktioner, som andre har været førende indenfor, lød svaret fra Zuckerberg.

Appels direktør, Tim Cook, blev spurgt om, hvorvidt hans virksomhed havde blokeret en konkurrerende e-bogs-app fra Apples tjeneste, hvor brugere af Apple-produkter kan hente nye apps.

Tim Cook svarede, at der kan være mange grunde til, at en app bliver blokeret.

- Det kan være, at den ikke virker ordentligt. Der kan være andre årsager, lød det fra Apple-direktøren.

Det demokratiske kongresmedlem Lucy McBath var dog ikke overbevist.

- Vores bevismateriale tyder på, at jeres virksomheder bruger magten til at skade rivaler og fremme egne forretninger. Det er fundamentalt uretfærdigt, sagde hun.

De fire selskaber har en samlet markedsværdi på omkring fem billioner - eller 5000 milliarder - dollar.