Italien reagerer på mad-tyverier

I Italien går man snart ind i den fjerde uge med total nedlukning.

Da premierminister Guiseppe Conte satte landets godt 60 millioner indbyggere i karantæne, var dødstallet 463. Lørdag rundede man 10.000.



Mange italienere er desperate, skriver svenske Aftonbladet, som har besøgt Italien. Der er meldinger om røverier mod banker og organiserede forsøg på at stjæle mad.

Derfor bebudede Conte lørdag aften en massiv hjælpepakke på små 30 milliarder kroner til især folk uden mad og penge. Det betyder blandt andet, at der vil blive udskrevet madkuponer for tre milliarder kroner.

- Staten er her. Vi ved, at der er mange mennesker, der lider, der er endda dem, der har svært ved at købe mad. Vi har tilføjet 400 millioner (Euro, red.), der er øremærket til folk, der ikke har penge til at handle, siger Guiseppe Conte ifølge La Repubblica.

Lange køer foran supermarkeder i Italien i denne weekend. Her ses indbyggere i Rom, der venter på at komme ind og handle. Foto: Massimo Percossi/Ritzau Scanpix

Avisen Corriere della Sera skriver lørdag, at regeringen overvejer at forlænge ordren til borgerne om at holde sig inden døre med to uger.

Det vil i så fald først være 18. april, at der vil bliver lettet på nedlukningen af det italienske samfund.

Avisen skriver, at inden da kan nogle af de begrænsninger, der er lagt på industriproduktionen for at mindske spredningen af coronavirus, blive lettet.

Hospitaler i Italien har i mange dage advaret om, at læger og sygeplejersker er ved at segne under den store byrde, som de mange indlagte smittede er.

Der har været mangel på respiratorer - navnligt i Lombardiet - til at holde de mest syge i live. Det samlede antal døde i Lombardiet nåede lørdag 5944.

Premierminister Giuseppe Conte har appelleret til EU om direkte støtte fra de andre EU-lande.

Ni EU-lande, heriblandt Italien, har foreslået, at eurolandene udsteder fælles 'corona-obligationer' til at skaffe kapital. Men det får en lunken modtagelse i blandt andet Tyskland og Holland.