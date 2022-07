Italiens Draghi har indgivet sin afskedsbegæring

Italiens premierminister, Mario Draghi, har onsdag formiddag indgivet sin afskedsbegæring til præsidenten. Han er blevet anmodet om at lede et forretningsministerium.

Iagttagere venter næsten med sikkerhed, at situationen vil udløse et valg i september eller oktober.

Den 74-årige Draghi kom med en udmelding om, at han ville gå til præsidenten i en tale i parlamentets underhus tidligt onsdag. Det sker, efter at tre partier i den italienske regeringskoalition onsdag aften afviste at stemme ved en tillidsafstemning om hans regering.

Godt nok vandt Draghi afstemningen med 95 mod 38 stemmer, men han havde insisteret på, at han kun ville fortsætte på baggrund af en ny stærk tillidspagt med koalitionspartnerne.

De tre partier er Liga, Femstjernebevægelsen og Forza Italia.

Draghi indgav i sidste uge sin afskedsbegæring til Italiens præsident, Sergio Mattarella. Præsidenten afviste dog at tage imod den.

Mattarella insisterede på, at Draghi skulle fortsætte som premierminister og finde et nyt regeringsgrundlag.

Politiske iagttagere vurderer, at Mattarella vil opløse parlamentet og opfordre til udskrivning af valg i september eller oktober.

Draghi, som er tidligere chef for Den Europæiske Centralbank, blev i 2021 sat ind som regeringsleder i Rom, da Italiens økonomiske krise eskalerede under pandemien.

Draghi appellerede onsdag til den nationale samlingsregering og advarede om, at det var nødvendigt at stå sammen om at handle hurtigt og effektivt frem for at bruge tid på politiske opgør.

- Er I parate?

Sådan spurgte han fire gange i sin tale i Senatet, hvor det efterfølgende kom til ophedede diskussioner mellem partierne.