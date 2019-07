Italiensk journalist skal styre taktstokken i EU-Parlamentet

Det bliver den italienske socialist David-Maria Sassoli, som skal stå i spidsen for Europa-Parlamentet de næste to og et halvt år.

Den tidligere journalist er onsdag blevet valgt som formand for parlamentet, hvor han afløser den konservative landsmand Antonio Tajani, der har siddet på posten siden 2017.

63-årige David-Maria Sassoli er fra centrum-venstre-partiet Partito Democratico. Han sidder i den store socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet.

Sassoli har en baggrund som journalist på aviser og tv, både som reporter og vært, i hjemlandet.

Han har været medlem af Europa-Parlamentet i de sidste ti år, men er ukendt i den brede offentlighed.

På Twitter skriver det danske medlem af parlamentet Morten Løkkegaard (V) til et billede af David-Maria Sassoli, at det formentlig er første gang, at mange mennesker ser og hører manden.

David-Maria Sassoli stillede første gang op ved valget til Europa-Parlamentet i 2009. Han blev valgt ind med 412.502 personlige stemmer.

I 2012 og 2013 forsøgte han at blive borgmester i Rom, men det lykkedes ikke, da han kun fik næstflest stemmer.

Han blev til gengæld genvalgt til Europa-Parlamentet ved valget i 2014, selv om han fik sit personlige stemmetal halveret. Efterfølgende blev han valgt som næstformand i parlamentet.

Og selv om valget til Europa-Parlamentet i maj blev hans hidtil dårligste med 128.572 personlige stemmer, har han nu kurs mod sin hidtil mest prestigefyldte politiske post.

I sin tale forud for onsdagens afstemning i parlamentet lagde David-Maria Sassoli vægt på, at han vil arbejde for et stærkere EU.

Det kalder han en nødvendighed for at løse de udfordringer, der er på emner som klima og migration.

- Vi skal i den kommende tid være fortroppen og lede de nødvendige og vitale forandringer, der skal gøre Europa stærkere og moderne. Det skal vi gøre i fælles tillid, som skal skabes mellem borgerne og Europas institutioner.

- Det er præcis der, hvor vi skal sætte standarden højt. Det er der, hvor vores ambitioner, vores fokus og mod kommer i spil, for der er store forandringer på vej i form af klimaet, migration, social retfærdighed, økonomisk vækst, beskæftigelsesforhold, jobkvalitet og inklusion for alle, sagde David-Maria Sassoli.