Jakob Ellemann-Jensen skal opereres for to diskusprolapser i nakken

Formanden for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, skal i morgen, onsdag, opereres for to diskusprolapser i nakken.

Inger Støjberg tager over, mens han er væk.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

- I morgen tidlig skal jeg opereres for to diskusprolapser i nakken. Det er en standardoperation, men alligevel en smule omfattende. Derfor bliver jeg nødt til at holde mig i ro i hvert fald frem til Venstres Landsmøde den 3. oktober, skriver formanden.

- Det er voldsomt irriterende, da den nye politiske sæson lige er gået i gang, men jeg har i nogen tid døjet med stærke smerter på grund af prolapserne, og det går ikke i længden.

Inger Støjberg (th.) tager over, mens Jakob Ellemann-Jensen er væk. Foto: Jens Dresling

Betaler selv

Jakob Ellemann-Jensen skriver, at han i løbet af de seneste uger har været igennem en række undersøgelser på både private og offentlige hospitaler, og at en operation sandsynligvis vil hjælpe, selvom det ikke er sikkert.

- Efter grundige overvejelser har jeg sammen med lægerne besluttet at blive opereret. Det sker på privathospitalet Hamlet, og jeg betaler derfor selv for den, skriver han i opslaget.

Uffe Ellemann-Jensen måtte gå med halskrave i et halvt år efter en operation. Foto: Ritzau Scanpix

Far også opereret

Jakobs far, Uffe Ellemann-Jensen, har også haft en diskusprolaps.

Tilbage i 1989, hvor Uffe var udenrigsminister, skulle han opereres for diskusprolapsen, og det endte med, at hans hals var brækket under operation. Det beskrev UD & SE i et interview med Uffe Ellemann-Jensen i august 2007.

Det var så alvorligt, at han fik skruet et stativ fast til kraniet og efterfølgende måtte gå med halskrave i et halvt år.

- Som nogle måske kan huske, gik min far rundt med en halskrave, dengang Berlinmuren lige var faldet, og han var udenrigsminister. Han var da omtrent på samme alder, som jeg er nu, og han var blevet opereret for to diskusprolapser i nakken. Den slags kan desværre gå i arv, hvilket åbenbart er sket for mig, skriver Jakob Ellemann-Jensen i opslaget på Facebook.