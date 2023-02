Jakob Ellemann trækker stikket: Tager orlov

Forsvars- og vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen tager orlov for at passe på sig selv, efter han i sidste uge fik et ildebefindende og blev kørt på Rigshospitalet.

Det skriver han i et Facebook-opslag mandag aften.

'Jeg har altid været typen, der passer mine ting, og derfor var jeg opsat på at vende tilbage på arbejde med det samme. Men nu hvor der er gået nogle dage, må jeg erkende, at jeg ikke er klar til det,' skriver han i opslaget.

Ukendt tidshorisont

'Mit helbred er selvsagt det vigtigste. Jeg kan ikke være både far, forsvarsminister og partiformand på en og samme tid, hvis helbredet ikke er i orden. Jeg har haft usædvanligt travlt gennem længere tid. Nu sender min krop et signal om, at det er tid til at tage en pause, hvis ikke det skal ende galt. Det vil jeg lytte til,' fortsætter han.

Han skriver dernæst, at han efter rådgivning fra sin læge går på orlov og 'vender tilbage, når han er klar'.

Troels Lund Poulsen (V) kommer til at være fungerende forsvarsminister, imens Ellemann er væk. Stephanie Lose kommer til at stå i spidsen for Venstres organisation.

'Jeg er meget tryg ved, at Troels og Stephanie tager hånd om de opgaver sammen med andre gode kræfter. Og jeg er taknemmelig over, at de kan løfte dem, mens jeg genopbygger kampkraften,' skriver Ellemann afslutningsvis.

Hastet til hospitalet

49-årige Ellemann fik et ildebefindende 1. februar, imens han befandt sig i Statsministeriet. Her blev han meget utilpas og blev ramt af svimmelhed og hovedpine.

Kilder har over for Ekstra Bladet tidligere beskrevet, hvordan han måtte hjælpes ned at sidde.

Det fik hans kolleger til hurtigt at ringe til alarmcentralen, som sendte en ambulance. Herefter blev han hastet til Rigshospitalets akutmodtagelse.

Vicestatsministeren var på Rigshospitalet i nogle timer, og senere på dagen skrev han et kort Facebook-opslag, hvor han fortalte om episoden.

Ekstra opmærksom på helbredet

'Det blev en lidt usædvanlig start på dagen. For efter et par møder her til formiddag fik jeg, hvad man nok bedst kan kalde for et ildebefindende,' startede han opslaget.

Herefter beskrev han, at han måtte 'en tur på Rigshospitalet for en sikkerheds skyld', hvor de gennemførte en række undersøgelser.

'Der er heldigvis ikke noget alvorligt at melde, og jeg har det godt igen. Jeg forventer derfor at være tilbage i arbejdstøjet igen i morgen, og så kommer jeg selvfølgelig til at være ekstra opmærksom på mit helbred i den kommende tid,' skrev han blandt andet.

Ellemann har ikke yderligere at tilføje, oplyser hans rådgiver til Ekstra Bladet.