Jakob Ellemann vender tilbage

Jakob Ellemann-Jensen (V) vender tilbage til dansk politik.

Det skriver forsvars- og vicestatsministeren på Facebook efter en tre måneder lang sygemelding på grund af stress.

'Jeg ved, at mange efterlyser et svar på, hvornår jeg er tilbage, og det forstår jeg godt. Det er vigtigt at vide for Venstres medlemmer, organisationsfolk og folketingsgruppe og for mine kolleger i regeringen. Jeg kan fortælle jer, at jeg er fast besluttet på at vende tilbage som formand for Venstre, forsvarsminister og vicestatsminister. Og efter samråd med de læger og psykologer, jeg taler med, har jeg besluttet at komme tilbage 1. august, når den nye politiske sæson begynder,' oplyser Jakob Ellemann-Jensen på Facebook.

Presset på Jakob Ellemann-Jensen vokser i korridorerne i Venstre. Hans sygdom trækker ud og det skaber usikkerhed om fremtiden. Bjarne Gribsgaard Olsen fra Greve er Venstre-mand igennem årtier. Han var blandt et par hundrede deltagere, da V-toppen mødte baglandet i den forgangne uge i Sorø. Han gav sine bekymringer frit løb Presset på Jakob Ellemann-Jensen er vokset i korridorerne i Venstre. Hans sygdom har trukket ud, og det har skabt usikkerhed om fremtiden. Bjarne Gribsgaard Olsen fra Greve er Venstre-mand igennem årtier. Han var blandt et par hundrede deltagere, da V-toppen mødte baglandet i den forgangne uge i Sorø. Han gav sine bekymringer frit løb.

Ignorerede tegn

Ifølge Jakob Ellemann-Jensen ignorerede han stress-symptomer i forløbet op til sin sygemelding, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev tydelige efter et kollaps i Statsministeriet.

'Det var både en meget enkel, og samtidig en meget svær beslutning at sygemelde mig. Enkel fordi det simpelthen var nødvendigt for mit helbred. Mit hoved føltes, som om det var ved at sprænges, og jeg havde svært ved at holde mig oprejst. Men samtidig uendelig svær, da det ligger dybt i mig, at man skal passe sine ting og aldrig give op. Derfor ignorerede jeg også for mange tegn på, at jeg var ved at få stress. Det var en fejl, som jeg nok hverken er den første eller sidste til at begå.'

Venstre-høvdingen oplyser, at han først troede, at han ville være klar allerede få uger efter sin sygemelding.

'Som mange andre, der bliver ramt af stress, troede jeg også, at jeg ville være tilbage i fuldt firspring efter nogle uger. Og som mange andre tog jeg fejl. Det er ikke en nem erkendelse at nå, men den er vigtig. Og jeg har accepteret, at min sygemelding trækker ud. Det kan jeg ikke lave om på, selvom jeg gerne ville.'

Tiltagende undren

Jakob Ellemann-Jensens melding om sit politiske comeback efter sygemeldingen kommer oven på en længere periode med tiltagende undren fra både Venstres bagland samt fra kilder internt i regeringen.

Ekstra Bladet har blandt andet kunnet beskrive, hvordan det i toppen af det pressede regeringsparti er blevet mere og mere tydeligt, at Jakob Ellemann-Jensens langvarige fravær var et politisk problem for Venstre.

Allerede for tre uger siden var den politiske tålmodighed ved at være opbrugt, selvom partiet havde og har menneskelig medfølelse med den stressramte formand.

- Vi er sikre på, at der vil være en forventning på både FU-mødet og HB-mødet om, at Jakobs situation bliver italesat. Troels og Stephanie kommer simpelthen ikke uden om det. Der ligger en deadline og lurer, udtrykte en Venstre-kilde tæt på ledelsen.

Troels Lund Poulsen har som fungerende forsvarsminister igen og igen måtte svare på spørgsmål om formandens tilstand.

Senest fik formands-pedellen kastet sig ud i en ny forklaring om, hvorvidt og hvornår Ellemann kommer tilbage.

Rod i forklaringerne

Det skete på et pressemøde i sidste uge, hvor han præsenterede et gigantisk milliard-hul i Forsvarets økonomi, som nu skal fyldes op i via et nyt forsvarsforlig:

'I det tilfælde, at Jakob kommer tilbage - og jeg håber, at han kommer tilbage, så snart han er i stand til det - så vil det blive en forhandling, vi vil lave i fællesskab, lød det fra Troels Lund.

Troels Lund vil hjælpe Ellemann som 'ekstern konsulent'

Konsulent

Han understregede også, at han kunne fungere som en 'ekstern konsulent' for Ellemann, hvis han skulle træde ind i forsvarsforhandlingerne inden sommer.

Ekstra Bladet fik ikke mulighed for at stille opfølgende spørgsmål efter pressemødet. Men tirsdag i denne uge fik vi en ny mulighed, da Troels Lund skulle til Venstres gruppemøde på Christiansborg.

- Det var simpelthen en frygtelig fortalelse, fordi Jakob kommer tilbage, lød det på det tidspunkt.

Troels Lund i ny Ellemann-forklaring

