Jakob Engel-Schmidt siger op på Niels Brock

Venstre-politikeren Jakob Engel Schmidt har valgt at trække sig fra sin stilling som udviklingsdirektør på Niels Brock med øjeblikkelig virkning.

Det skriver Niels Brock i en pressemeddelelse:

- Det er kommet fuldstændig bag på os, og vi er naturligvis kede af det på Jakobs vegne; det er en stor både personlig og professionel tragedie. siger administrerende direktør på Niels Brock Anya Eskildsen.

Niels Brock oplyser, at man af princip ikke udtaler sig i personalesager, men bekræfter, at der er indgået en fratrædelsesaftale med Jakob Engel-Schmidt.

Jakob Engel-Schmidt har siddet i direktørstolen siden 1. oktober sidste år, hvor gik på orlov fra Folketinget.

Chefredaktør på TV 2 NEWS Ulla Pors oplyser onsdag, at samarbejdet også ophører med tv-stationen på baggrund af sagen om narkokørsel.

- Jakob Engel-Schmidt har været en del af vores panel på 'NEWS & Co.', og vi har sagt til ham i dag, at det kan han ikke fortsætte med foreløbig. Det er selvfølgelig et problem for vores program. Lige nu skygger den her sag og dens omstændigheder for, hvad han i øvrigt måtte sige som medlem af et panel, siger hun.

Politisk er den unge Venstre-løves fremtid også særdeles usikker. Venstres gruppeformand, Søren Gade, meldte i nat ud, at han har 'meget svært ved at se', at Jakob Engel-Schmidt (V) kan komme tilbage til en hverdag på Christiansborg, efter at han er blevet taget i narkokørsel.

- Jakob Engel-Schmidt har begået en torskedum og ulovlig handling. Han siger selv det er utilgiveligt, og det vil jeg give ham ret i, skriver Søren Gade i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Jakob har for tiden orlov fra Folketinget. Jeg har derfor meget svært ved at se, at han kan komme tilbage til en hverdag på Christiansborg, med det han har lavet.

