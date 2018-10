Jan E. Jørgensen dropper tanken om nyt parti

Foromtalen af Jan E. Jørgensens bog er blevet ændret fra, at han ikke håber, at det bliver nødvendigt at stifte et nyt parti til, at han ikke mener, at det er nødvendigt at stifte et nyt parti

En endnu ikke udgivet bog har skabt utrolig meget røre på Christiansborgs gange og i medierne. Men nu har forfatterne tilsyneladende ændret mening.

Et lille uddrag fra omtalen af Jan E. Jørgensens kommende bog 'En Ægte Liberal' var så spektakulær, at den ryddede forsiden på Jyllands Posten i midten af september.

'Jan E. Jørgensen håber ikke, at det bliver nødvendigt at stifte et nyt parti.' stod der før i omtalen på forlaget Saxos hjemmeside. Det er nu blevet ændret til, at Jan E. Jørgensen 'ikke mener, at det er nødvendigt at stifte et nyt parti i Danmark. Vi har jo Venstre - Danmarks Liberale Parti'.

- Det er hypotetisk fremtidssnak, lød det fra Jan E. Jørgensen, da han dengang blev spurgt, om han havde tænkt sig at stifte et nyt parti.

Men skal man tro foromtalen nu, har han altså ændret standpunkt og mener ikke, at Danmark har brug for et nyt parti.

- Det var en lige lovlig frisk formulering fra forlagets side, som i øvrigt blev skrevet, før bogen var færdig. Derfor er den ændret, så den passer bedre med indholdet i bogen, som du kan læse, når bogen udkommer 23. oktober, skriver Jan E. Jørgensen til TV2 på en SMS fra USA, hvor han befinder sig lige nu.

Siger sin mening

Jan E. Jørgensen er efterhånden blevet kendt som en, der siger sin mening uanset partilinjen.

Da Inger Støjberg fejrede udlændingestramning nummer 50, afviste Jan E. Jørgensen at smage et stykke med en undskyldning om, at han var på kur.

Og da Marcus Knuth var begejstret over det indvandrerkritiske tyske parti Alternative Für Deutchland (AfD) fik et godt valg i Tyskland, kvitterede Jan E. Jørgensen med kommentaren 'WTF ?!?' på hans profil på Facebook.

Efter foromtalen, der fik meget omtale, har Jan E. Jørgensen også mistet sin post som indfødsretsordfører. Posten gik til den ganske uprøvede Mads Fuglede. Nu er Jan E. Jørgensen offentligheds,- EU- og kommunalordfører.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jan E. Jørgensen.

