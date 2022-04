Jarlov fra Ukraine: Forsøger at knække hele landet

To danske Christiansborg-politikere er som de første siden krigens udbrud på besøg i Ukraine.

Rasmus Jarlov og Marcus Knuth fra De Konservative er i Kiev sammen med 30 andre europæiske politikere.

Herunder både europaparlamentarikere og medlemmer af nationale parlamenter i blandt andet Tyskland og Sverige.

Tidligere fredag har delegationen været forbi den krigshærgede Kiev-forstad Butja, fortæller Jarlov.

Byen, der har været omtalt, efter grumme billeder er gået verden over, har ikke skortet på indtryk.

- Der er ryddet op, så der ligger ikke længere lig i gaderne i de befriede områder, men enkelte kropsdele har vi set fra kampene, som har været voldsomme, siger Rasmus Jarlov og tilføjer:

- Det er overraskende, hvor store ødelæggelserne er. Hele nabolag og byer er smadrede. Og at se, hvor total en krig, der er tale om, det er det, der gør mest indtryk.

Beder om våben

De konservative politikere har på deres besøg været i dialog med lokale ukrainere og politikere.

Og fra dem er budskabet klart, fortæller Jarlov:

- De beder os igen og igen om, at vi sender alle de våben, vi kan, så de kan forsvare sig og overleve.

- Det går godt for ukrainerne indtil videre. Også bedre, end man havde regnet med. Men nu kommer næste fase af krigen, hvor russerne sætter ind på nye fronter, og der skal vi hjælpe ukrainerne alt, hvad vi kan, understreger han.

Det danske besøg har indtil i dag været hemmeligholdt. Det er fordi, de ukrainske myndigheder frygter, at det kan tiltrække nye angreb.

Total krig

Rasmus Jarlov og Marcus Knuth er rejst til hovedstaden med tog fra det østlige Polen. Med var også EU-kommissær Ursula von der Leyen.

- Vi bemærker fra kolleger hernede, at der er bred enighed i den europæiske offentlighed om at hjælpe ukrainerne, så meget vi kan, siger Rasmus Jarlov.

Han understreger, at besøget har givet et nyt syn på krigens omfang.

- Man skal gøre sig klart hjemme i Danmark, at det her er en total-krig mod Ukraine, hvor man ikke kun forsøger at nedkæmpe de ukrainske styrker. Man forsøger fra russisk side at knække hele landet og ødelægge så meget, man kan.