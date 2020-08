I disse dage løber det Republikanske konvent af stablen.

Indtil videre har stort set hele Trumps familie været på talerstolen for at rose den siddende præsident. Natten til torsdag var det så svigerdatteren Lara Trumps tur. Og hun leverede en meget personlig tale.

Den 37-årige svigerdatter åbnede nemlig op for, hvordan det var at komme ind i en af verdens mest omdiskuterede familier.

Lara trump på talerstolen ved Republikanske konvent. Foto: Chip Sodomevilla/AFP/Ritzau Scanpix

Lara Trump, der er gift med Donald Trumps søn Eric, indledte med at fortælle om sin barndom i en arbejderfamilien fra delstaten North Carolina.

- jeg blev ikke født som en Trump. Jeg troede aldrig, jeg skulle få efternavnet Trump. Og jeg troede aldrig, at jeg skulle stå på den her scene.

- Trump-familien fik mig til at føle mig hjemme. De var søde ved mig, og jeg passede hurtigt ind. Også i Trump-firmaet, lød det fra Lara Trump.

Eric Trump og konen Lara. Arkivfoto: Leah Miles/Reuters/Ritzau Scanpix

Også USA's førstedame, Melania Trump, har været på scenen under konventet. Her sendte hun sin kondolencer til de amerikanere, der har mistet livet under coronapandemien.

- Min dybeste sympati går ud til alle, der har mistet en, de elskede. Mine bønner går til dem, der er syge eller lider.

I talen sagde Melania Trump, at hendes mand 'vil gøre alt, hvad han kan, for at tage sig af alle, der er påvirket af den forfærdelige pandemi'.

Melania Trumps tale under konventet tirsdag lokal tid bliver betegnet som en af hendes vigtigste optrædener siden hendes tale ved partikonventet i 2016.

Republikanernes konvent begyndte mandag lokal tid og varer til og med torsdag lokal tid.