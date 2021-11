- Jeg tror ikke, jeg har løjet

Det vakte en del opsigt verden over, da Australien, USA og Storbritannien i september annoncerede, at de havde indgået en alliance, der blandt andet betød, at Australien ville købe atomdrevne ubåde.

Men hvor nyheden måske mest blev mødt med skuldertræk i Danmark, er det blevet mødt med stor vrede i Frankrig. Årsagen er, at Frankrig i forvejen havde en aftale med Australien om at skulle levere ubåde for adskillige milliarder - en aftale, der uden varsel blev skrottet, da den anden aftale blev indgået i september.

Og det er ikke noget, den franske præsident, Emmanuel Macron, lige glemmer uden videre. Således har han tidligere på måneden ikke lagt skjul på, at han mener, at den australske premierminister, Scott Morrison, direkte har løjet over for ham.

- Det er ikke noget, jeg tror. Jeg ved det, lød det ifølge AFP tidligere på måneden fra Macron, da australske journalister spurgte ham, om han mente, at Scott Morrison ikke talte sandt i forbindelse med deres forhandlinger.

Men den australske premierminister afviser i knap så kraftige vendinger, at han skulle have løjet i embeddet.

- Det tror jeg ikke, jeg har, nej, nej, siger han i et interview i den lokale Melbourne-radiostation 3AW på spørgsmålet om, hvorvidt han nogensinde har løjet offentligt.

Forholdet mellem Morrison og Macron var godt, da de mødtes i Paris i sommer. Temperaturen mellem dem har siden nået frysepunktet. Foto: Rafael Yaghobrzadeh/AP/Ritzau Scanpix

Sigter mod genvalg

Påstyret omkring Morrison er dog ikke blevet mindre af, at den tidligere premierminister Malcolm Turnbull - en rival til Morisson internt i Liberal Party - har udtalt, at Morrison har et ry for at lyve.

Og debatten omkring Morrison er nu blevet et større tema i Australien, hvilket timingsmæssigt ikke er helt optimalt for premierministeren, der sigter efter at blive genvalgt til det forestående valg, der ventes at blive afholdt til maj.

Morrison fastholder dog selv, at han ikke lader sig påvirke af påstandene om hans troværdighed, og han mener fortsat, at det var den bedste beslutning at indgå aftalen med USA og Storbritannien frem for at holde fast i aftalen med Frankrig.

- Jeg blev ikke påvirket af, at det måtte frustrere eller gøre nogle mennesker kede af det, siger han.

Aftalen mellem USA, Australien og Storbritannien er især set som et modspil til Kina.