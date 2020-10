Jens Rohde bryder sammen

- Radikale Venstre har tabt ... Morten har tabt ... Sexismedebatten, synes jeg også, har tabt ... Problemet er jo nu at ...

Længere når Jens Rohde, EU-ordfører for Radikale Venstre, ikke, før han er nødt til at vende sig væk fra mikrofonen.

Med armene over kors drejer han sig væk, mens gråden trænger sig på.

Scenariet udspillede sig i programmet 'Tal til mig', der blev sendt på P1 torsdag.

Dramatisk døgn

Det var Morten Østergaards dramatiske exit fra rollen som politisk leder for Radikale Venstre, der fik tårerne frem hos Jens Rohde - under 24 timer efter det maratonmøde, hvor det kom frem, at Morten Østergaard havde krænket det unge folketingsmedlem Lotte Rod.

Lotte Rod: Morten Østergaard talte direkte usandt

Vært på 'Tal til mig' Iben Maria Zeuthen spørger Jens Rohde, hvad det er, han bliver ked af.

- Det hele, svarer en tydeligt påvirket Jens Rohde, mens han tørrer tårerne væk.

Ulykkelig dag

Den nyvalgte politiske leder for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, kaldte torsdag dagen for en 'ulykkelig dag'.

Sofie Carsten Nielsen: Det er ikke det fulde billede

Radikale Venstre havde planlagt et gruppemøde, der skulle vare halvanden time.

I stedet endte det med at vare seks timer og førte til, at partiets leder, Morten Østergaard, måtte trække sig.

Østergaard færdig

