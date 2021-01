Jens Rohde melder sig ud af de radikale

Jens Rohde har meldt sig ud af partiet Radikale Venstre.

Det oplyser han på Facebook mandag.

'Jeg har dags dato sendt meldt mig ud af Radikale Venstre,' skriver politikeren.

'Det handler ikke om mediepolitik, som beskrevet af ledelsen i Ekstra Bladet. Det er naturligvis altid bekymrende, når der ikke er vilje til at investere i vores demokratiske infrastruktur og til at tage et konkret livtag med techgiganternes kontrol over vort demokrati. Men man forlader ikke et parti på enkeltsager.'

Udmeldelsen kommer efter en intern konflikt med partiets leder, Sofie Carsten Nielsen, som beskrevet i Ekstra Bladet hen over weekenden. Her fremgår det, at uenigheden om de radikales mediepolitik har været en af flere uenigheder mellem Rohde og ledelsen de seneste måneder.

Internt opgør: Hun forventer Rohde går

Rohde begrunder derudover blandt andet sin exit fra Radikale Venstre med, at der mangler 'balance' i partiet.

'Jeg fandt derfor stor lettelse ved at melde mig ind i et parti, der i min optik befandt sig ikke bare på en parlamentarisk men også en substantiel midte i dansk politik. Dér hvor helhedssyn og pragmatisme møder hinanden. Hvor løsninger for den almindelige dansker tager sit udgangspunkt i midten og med fokus på, at der altid skal være proportionalitet i det, vi gør. Den balance finder jeg ikke er til stede længere,' skriver han.

Punkt for punkt

I sit alenlange farvelskrift gennemgår Jens Rohde punkt for punkt sine frustrationer med de radikales politik.

Ikke mindst på MeToo-sagen, hvor partiet sidste år skilte sig af med Morten Østergaard som politisk leder.

'Det samme gør sig gældende i identitets- og MeToo debatten. Når det gælder feminismen, køres alle retsstatsprincipper ud på møddingen. Man må forstå, at det er et angreb på de modige kvinder, der stiller sig frem, hvis man beder om en ensartet retsfilosofi i de mange undersøgelser. Jeg deler ikke det synspunkt,' skriver Jens Rohde blandt andet.

Den nu tidligere R-politiker mener, at de radikales tilgang til sagen minder om danske kommunisters 'bønnemøder' i opgøret med bevægelsens mandschauvinisme i 70'erne.

'Der er for meget jysk opdrag i mig og for meget jord under fødderne. Jeg kan hverken se mig selv i en aktivistisk Greta Thunberg eller i bønnemøder a la Ulla Hauton (Gottfred Appels Kone). Det er ganske enkelt en fysisk overvindelse for mig at deltage i den slags. Derfor befrier jeg mig selv i dag. Og jeg befrier Radikale Venstre, der gerne vil den aktivistiske klimaaktivistiske og identitetspolitiske vej,' skriver Jens Rohde.

Opdateres ...