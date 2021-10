Jeppe Kofod besøger Pakistan for at drøfte Taliban

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) aflægger fredag morgen besøg i den pakistanske hovedstad, Islamabad.

Det gør han først og fremmest for at takke den pakistanske regering og de ansatte i lufthavnen, der bistod Danmark i evakueringsoperationen, da den militante bevægelse Taliban overtog magten i Afghanistan.

- Uden den platform havde vi ikke været i stand til at kunne få så mange ud på så kort tid, siger Jeppe Kofod.

- Det er derfor, jeg er her. Og for personligt at takke de medarbejdere ude i lufthavnen, som var med til, at det lykkedes så flot.

Taliban tog magten i Afghanistans hovedstad, Kabul, den 15. august. I ugerne op til og efter formåede Danmark at evakuere omkring 1000 mennesker fra hovedstaden.

Blandt de evakuerede var danskere og lokalt ansatte, som potentielt stod over for grusomme konsekvenser, hvis det blev kendt, at de havde arbejdet for Danmark.

Selv om Pakistan bistod Danmark under evakueringsmanøvren, er landet dog langtfra uskyldigt i den mere end to årtier lange saga om Taliban i Afghanistan.

Det siger Peter Viggo Jakobsen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. Ifølge ham er det Pakistans skyld, at Kabul faldt.

- Havde det ikke været for Pakistan, så havde der ikke været noget Taliban, sagde han i et interview med Weekendavisen 16. september.

Jeppe Kofod anerkender, at der skal udveksles alvorsord med den pakistanske regering, hvis man skal forsøge at styre fremtidens Afghanistan i en positiv retning.

- Vi har stået som et land, der har - sammen med andre selvfølgelig - investeret massivt i den civile genopbygning i Afghanistan. Det har gjort, at børn er kommet i skole, at sundhedsstandarden er blevet bedre, og at kvinder fik deres frihed. Alle de ting har vi ikke tænkt os at lade falde på gulvet.

- Vi vil have en ærlig dialog om, hvad Danmark står for. Vi står som et land, som fra starten har taget kampen mod terrorgrupper i Afghanistan for at fjerne frirummet fra Osama bin-Laden.

Spørgsmål: Men de værdier kender Pakistan vel godt. Problemet er vel, at Pakistan langt hen ad vejen har værdier, som minder mere om Talibans end Danmarks?

- Jo, men i den virkelige verden er det sådan, at man er nødt til at tale med dem, som har en nøglerolle i at afgøre, hvilken retning Afghanistan tager.

- Hvis vi ikke gjorde det, ville vi ikke have nogen mulighed for at påvirke, om det går i den ene eller den anden retning. For mig er det vigtigt, at vi får et stabilt Afghanistan - at det ikke igen bliver et frirum for terror, som kan ramme os, siger Jeppe Kofod.