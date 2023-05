Jeppe Kofod forlader Folketinget

Jeppe Kofod (S), som vikarierer for sygemeldte Mette Gjerskov (S), forlader Folketinget og overlader pladsen til 2. suppleant Tanja Larsson (S).

Det skriver sn.dk.

Det fremgår at Folketingets kalender, at Folketinget tirsdag skal godkende ny stedfortræder som midlertidigt folketingsmedlem for Mette Gjerskov.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Jeppe Kofod, som er tidligere udenrigsminister i den forrige socialdemokratiske regering.

I et opslag på Facebook skriver han, at han også har besluttet at stoppe som folketingskandidat i Ringsted/Sorø-kredsen.

Han oplyser, at han blandt andet vil bruge mere tid på sin rådgivningsvirksomhed og sin familie, hvilket er to af årsagerne til, at han nedlægger sit mandat som stedfortrædende folketingsmedlem.

Desuden mener Jeppe Kofod, at han har opnået alt det, han har drømt om i politik.

- Det er vemodigt, men også en enorm frihedsfølelse at springe ud i det nye – jeg glæder mig sindssygt til nye udfordringer, skriver han.

Jeppe Kofod blev ikke valgt ind i Folketinget ved valget 1. november 2022, men vendte i februar tilbage, da Mette Gjerskov måtte langtidssygemelde sig.

Det lykkedes heller ikke Tanja Larsson at genvinde sin plads i Folketinget, men nu kommer hun altså midlertidigt tilbage.

Jeppe Kofod blev i marts indstillet som kandidat af Socialdemokratiet på Bornholm, når der næste år skal være valg til EU-Parlamentet.

Han kan dermed blive en af de tre kandidater, som Socialdemokratiet i Region Hovedstaden stiller op til EU-valget i 2024.

Fra 1998 til 2014 var Kofod folketingsmedlem. Han blev udenrigsminister i S-regeringen efter folketingsvalget i 2019.

Dengang var Kofod lige blevet genvalgt til endnu en periode i EU-Parlamentet. Men han blev altså hentet ind i den daværende regering.

To socialdemokratiske ungdomsorganisationer mener ikke, at Jeppe Kofod skal være partiets kandidat ved europaparlamentsvalget næste år.

I en intern mail fra de københavnske lokalafdelinger af DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom) og den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum, som TV 2 har set, opfordres der til ikke at vælge Kofod.

Det er formændene i de to organisationer, Anton Bach Thomassen og Kasper Dlugatch Stisen, som kommer med opfordringen. De kalder Jeppe Kofod for 'fortidens kandidat'.