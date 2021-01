Jeppe Kofod tager afstand fra masseanholdelser

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) tager afstand fra masseanholdelser ved fredelige demonstrationer mod korruption i Rusland.

I et tweet skriver Kofod, at Ruslands ageren udgør et alvorligt og systematisk anslag mod grundlæggende demokratiske værdier og frihedsrettigheder.

Han opfordrer til en øjeblikkelig frigivelse af oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj og alle fredelige demonstranter.

Over 3000 anholdt i Rusland

Demonstranterne er gået på gaden i flere store russiske byer, efter oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj blev anholdt ved sin ankomst til Rusland for omkring to uger siden, efter han havde været i Tyskland for at modtage behandling for en forgiftning, han selv mener blev beordret af den russiske regering.

Også USA's nye udenrigsminister, Anthony Blinken, fordømmer myndighedernes hårdhændede behandling af demonstranterne, og opfordrer til, at man løslader Navalnyj.