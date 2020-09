Jeppe Kofod undskylder for sexsag fra 2008

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) undskylder nu, at han i 2008 havde sex med en 15-årig pige fra partiets ungdomsparti, DSU.

Det siger han i et interview med TV2.

- Det er en sag, jeg har fortrudt så mange gange. Jeg fortrød den dengang og tog det fulde ansvar.

- Jeg ved godt, det ikke er nok at undskylde. Jeg ville ønske, at jeg kunne lave det om. Det eneste, jeg kan gøre, er at angre, siger han.

- Det burde ikke være sket nogensinde.

Den omtalte sexsag opstod tilbage i 2008, efter at Jeppe Kofod, som dengang var 34 år, havde sex med en på det tidspunkt 15-årig pige.

Hun var medlem af DSU, mens Jeppe Kofod var folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Sagen medførte, at han måtte opgive en række ordførerskaber i partiet.

Selvom det efterhånden er 12 år siden, er episoden fra 2008 blevet aktuel igen, efter at tv-vært Sofie Linde i forbindelse med årets Zulu Comedy Gala delte sine oplevelser fra mediebranchen om sexchikane.

Efterfølgende har de radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, til B.T. udtalt, at hendes parti ikke ville have givet Kofod en ministerpost. Jeppe Kofod blev udpeget til udenrigsminister efter folketingsvalget sidste år.

Adspurgt på TV2 om han har tænkt sig at gå af som minister, efter at sagen er blusset op, siger Jeppe Kofod:

- Denne her sag har været kendt i over 12 år. Da det kom frem i 2008, tog jeg det fulde ansvar og undskyldte offentligt. Jeg mistede alle poster. Jeg fortryder så uendeligt, og jeg kan lære af sagen, siger han og tilføjer:

- Det, jeg gør nu som udenrigsminister, er, at jeg kæmper for Danmark. Jeg er også glad for at se, at der er tillid til min gerning som udenrigsminister. Jeg har intet andet ønske end at gøre en forskel for Danmark.

Afslutningsvis svarer Jeppe Kofod 'ja', da han bliver spurgt, om han føler, han har opbakning fra statsminister Mette Frederiksen (S).

Statsministeren var tirsdag ude og sige, at hun fortsat har tillid til Jeppe Kofod som udenrigsminister, mens hun understregede, at sagen er 'alvorlig'.