Jimmi udnytter vanvittigt hærværk: Kan give statsministeren dødsstødet

GÖTEBORG, Sverige (Ekstra Bladet): De voldsomme bilbrande i de belastede områder i Vestsverige kunne ikke være kommet på et bedre tidspunkt for Sverigedemokraternes formand, Jimmi Åkesson.

Mandag aften omkring klokken 21 blev det vestlige Sverige ramt af en række voldsomme brande og systematisk hærværk. Nærmest simultant begyndte opkald om bilafbrændinger at vælte ind hos politiet i Region Väst.

I det politiet mistænker er en koordineret aktion via de sociale medier, blev mere end 80 biler antændt, mens 40 øvrige blev smadret med blandt andet sten.

Værst gik det ud over Göteborg, hvor biler i den sydlige forstad Frölunda samt Hjällbo i nord blev antændt, men også i de sydvest-svenske byer Trollhättan, Lysekil og Falkenberg blev et større antal biler totalskadet og brændt ned.

I god tid i forvejen havde Jimmi Åkesson annonceret sit besøg i Frölunda på Facebook. Her sendte han

Perfekt timing for den indvandrerkritiske underdog Jimmi Åkesson i forhold til det svenske Rigsdagsvalg, der løber af stablen 9. september.

Tirsdag var han sammen med de øvrige partiledere i Göteborg for at deltage i en partilederrunde.

Derfor lå det også lige til højrebenet for den velfriserede svensker at tage valgkampagnen, sine fire bodyguards samt enorme politieskorte til indvandrerforstaden Frölunda for ved selvsyn at besigtige skaderne.

- Det er på tide, vi får styr på immigrationen og giver politiet de ressourcer, de har behov for, tordnede Åkesson, da Ekstra Bladet interviewede ham på gerningsstedet med de udbrændte biler som dramatisk bagtæppe.

Flammerne havde lagt sig, da Åkesson kiggede forbi. Foto: Ritzau Scanpix

Kan give statsministeren dødsstødet

Sverigedemokraten havde dog svært ved at skjule sit smil. Mandagens begivenheder kan nemlig være med til at give dødsstødet til den siddende statsminister, Stefan Löfven, og samtidig sende Sverigedemokraterne på himmelflugt.

Ifølge ph.D, historiker og ekspert i nordiske forhold, Lars Hovbakke, der følger den svenske valgkamp tæt, er timingen perfekt for Sverigedemokraterne.

- Det ser ud til, at de får en jordskredssejr ved det kommende valg, og hvis urolighederne fortsætter, kan det være med til at gavne dem yderligere, vurderer Hovbakke.

Sverigedemokraternes Jimmi Åkesson var ikke sen til at udnytte 'katastrofen' i Frölunda. Foto: Mogens Flindt

På trods af at Sverigedemokraterne ved det seneste valg i 2014 fik næsten 13 procent af stemmerne, har de i den forgangne valgperiode været stort set uden parlamentarisk indflydelse.

Alligevel, ser det ud til, at endnu flere svenskere vil sætte deres kryds ud for dem 9. september. I visse prognoser spås de mere end 20 procent.

- Sverigedemokraternes vedholdenhed har givet dem mange vælgere, fordi de ikke er gået på kompromis med deres politik på trods af, at de i den seneste valgperiode ikke har ført til reel politisk indflydelse.

- Det er slet og ret en katastrofe for statsminister Löfven, siger Lars Hovbakke.