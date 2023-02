Den tidligere amerikanske præsident Jimmy Carter modtager hospicebehandling i sit hjem, hvor han vil tilbringe sin sidste tid.

Det oplyser organisationen The Carter Center, som han stiftede sammen med sin hustru, Rosalynn Carter, i 1982.

Det tidligere præsidentpar bor i Plains i delstaten Georgia.

- Efter en række korte hospitalsophold besluttede den tidligere amerikanske præsident Jimmy Carter i dag at tilbringe sin sidste tid hjemme med sin familie og modtage hospicebehandling i stedet for yderligere medicinsk indgriben, skriver organisationen på Twitter.

I august 2015 fortalte Carter, at han havde fået konstateret kræft i hjernen. Han var forinden blevet opereret for kræft i leveren, men sygdommen havde spredt sig.

- Jeg har haft et vidunderligt liv. Jeg har haft tusindvis af venner, og jeg har haft en spændende, eventyrlysten og glædelig eksistens, sagde han.

Carter modtog strålebehandling og fik også et nyt medikament. Senere samme år viste en skanning, at kræftsygdommen var væk.

Især fra 2019 begyndte ekspræsidenten dog særligt at døje med fald i hjemmet. Udfordringen resulterede i blandt andet en brækket hofte, skader i panden, et blåt øje og en skade på bækkenet.

Især skaderne på hovedet og de indre blødninger gjorde, at Carter i 2019 måtte opereres for at få lettet trykket i hjernen.

98-årige Jimmy Carter var demokratisk præsident fra 1977 til 1981.

Efter en enkelt præsidentperiode blev han slået af republikaneren Ronald Reagan.

Hans periode som præsident huskes ofte mest for de problemer, som USA fik med Iran.

Efter den islamiske revolution i Iran i 1979 tog iranske studenter amerikanere som gidsler på USA's ambassade i Teheran.

52 amerikanere var stadig gidsler under det amerikanske valg i november 1980, og her vandt Ronald Reagan over Carter.

Ikke længe efter valget blev gidslerne løsladt efter 444 dage.

Men Carter havde også en stor udenrigspolitisk succes, nemlig fredsaftalen fra 1978 mellem Israel og Egypten.

Efter tiden i Det Hvide Hus kastede han sig ud i mægling i forskellige konflikter, i humanitært arbejde, og han har i årevis været en forkæmper for menneskerettigheder.

I 2002 fik han Nobels fredspris for sit mangeårige arbejde for en bedre verden.