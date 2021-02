Joachim B: Derfor er blå blok i ruiner

Blå blok står bemærkelsesværdigt skidt i meningsmålingerne.

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen giver her tre bud på, hvorfor blå blok er endt i krise.

1. Dårlig ledelse siden valgsejren i 2015

- Jeg vil ikke være statsminister for enhver pris.

Sådan sagde daværende formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, inden valget i 2015. Men alt, hvad han gjorde efter valget, pegede på det modsatte.

Lars Løkke Rasmussen skulle have insisteret på, at Dansk Folkeparti, som det største borgerlige parti, gik i regering. Det forpligter at være de største.

Løkke skulle heller ikke have accepteret Liberal Alliances daværende formand Anders Samuelsens vilde skattekrav i regeringsgrundlaget. Anders Samuelsen brugte de krav til at presse LA i regering.

Ovenstående er selvfølgelig ikke kun Løkkes skyld. Kristian Thulesen Dahl (DF) og Anders Samuelsen tog heller ikke ledelsesansvaret på sig.

2. Udlændinge-politikken splitter

Udlændingepolitikken var engang blå bloks store styrke. Nu splitter det blå blok.

Der er en konflikt mellem de national konservative i Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, som mener, at udlændinge politik er det absolut vigtigste område, og de liberale i Venstre og Liberal Alliance, som mener, at udlændingepolitik kun er et blandt mange områder, som er vigtig.

Men udlændingepolitikken splitter også partierne indefra. Konflikten mellem Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg er et eksempel på det.

3. Manglende politisk projekt

Hvis du havde spurgt en almindelig vælger på gaden før valget i 2019 - hvad vil blå blok egentlig med magten, hvis de vinder valget? Så havde du ikke kunne få et klart svar. Der var ingen mærkesager, som partierne kunne samles om.

Lars Løkke satte trumf på ved at trække bukserne ned på hele blå blok i valgkampen ved at sige, at han hellere ville i regering med socialdemokraterne. Der afskrev han sig ledelsen af blå blok.

Har blå blok så lært af fejlene? Det står uklart.

