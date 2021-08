Joachim B: Ellemann viser mod

Hvad er egentlig forskellen på Venstre og Socialdemokratiet? Det har mange spurgt sig selv om gennem tiden. Nu er det måske muligt at give et konkret svar.

Klima er vigtigere end velfærd for Venstre.

Naturligvis vil begge partier sige, at begge ting er vigtige og at de skam er de bedste til at løse begge dele. Men nu lyder det som om, Venstre vil hellere bruge penge på klima end på velfærd.

Formand Jakob Ellemann-Jensen (V) er kommet med et helt konkret bud på, hvordan det skal gøres.

Han vil skære 1,7 millliard kroner i unge nyuddannedes dagpenge, som i stedet skal øremærkes til klimaet gennem et 'permanent grønt råderum'.

Ros til Ellemann

Man må rose Ellemann for at finde konkret finansiering.

Der er altid nogen, der bliver sure, når man vil skære et sted. Sådan er det i politik. Men det tør Ellemann altså melde klart ud her.

Men når man tager noget, vil man som hovedregel gerne give det til nogle andre, som bliver glade. Og her begår Ellemann den fodfejl, at han giver pengene til alle - og dermed til ingen.

Det konkrete fremfor det diffuse

Det bliver iøvrigt op ad bakke for Ellemann, når han skal stå overfor Mette Frederiksen (S) i en valgkamp med netop den dagsorden.

Mette Frederiksen vil modsat Ellemann bruge flere penge på kernevelfærd såsom sygehuse, ældrepleje og daginstitutioner.

Når det kommer til stykket tror jeg, at vælgerne hellere vil have det nære fremfor en diffus klima-indvestering.

