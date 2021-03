Joachim B: En lille sejr for Ellemann

Regeringen har for første gang siden december afveget fra genåbningsplanen ved at åbne lidt mere op, end hvad der var planlagt. Joachim B. Olsen kalder det en lille sejr for Ellemann

Sent torsdag aften er folketingets partier kommet med en ny forsigtig plan for genåbningen. Planen åbner mere op inden påske, end hvad der ellers var planlagt.

- Det er en lille sejr for Ellemann og oppositionen, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

- Det er ikke en stor sejr, men den er der.

Du kan læse om aftalen her ...

Partier indgår aftale om ekstra genåbning

Mette Frederiksen er forhandlingsvillig

For en uge siden gjorde statsminister Mette Frederiksen det klart, at hun ønskede en bred aftale på tværs af partierne.

Og det her er måske første skridt i den retning, mener Joachim B. Olsen.

- Der har været noget forhandlingsvillighed fra Mette Frederiksens side. Hvis ikke statsministeren havde givet oppositionen lidt åbning nu, så havde de brokket sig, og Mette Frederiksen ville få kritik.

- Og nu kan Venstre og resten af oppositionen faktisk sige, at de har opnået noget konkret ved forhandlingsbordet.

Joachim B. Olsen mener, at alle får noget ud af den mindre aftale. Foto: Emil Agerskov

Alle vinder med aftalen

Ekstra Bladets politiske kommentator mener ikke, at Mette Frederiksens position er blevet svækket.

- Aftalen rykker så tilpas lidt, at man ikke kan beskylde statsministeren for at sætte noget over styr. Det er ekstremt forsigtigt. Man kan sige, at hun har kastet dem en luns. Men det er stadigvæk det tætteste, oppositionen er kommet på en sejr i den her debat, fortæller Joachim B. Olsen.

- For oppositionen har det været rigtig godt, at der er kommet noget nu. Altså lige nu. Hvis der først var kommet noget efter påske, så havde det ikke været ligeså godt for Ellemann og company.