Joachim B: Ender minkskandalen med en rigsretssag?

Forudsætningerne for en rigsretssag er til stede.

Den seneste rigsretssag var mod justitsminister Erik Ninn Hansen i Tamil-sagen i 1993. Han administrerede mod loven og han var ligeglad, og der var konkrete skadelidte mennesker, nemlig tamilske flygtninge.

Der er klart nogle lighedspunkter til minkskandalen. Her er også konkrete skadelidte, nemlig minkavlerne, og der er også en minister, som i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet har erkendt, at regeringen vidste, de handlede mod loven.

'Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud,' skrev fødevareminister Mogens Jensen (S), der senere har udtalt, at regeringen først blev bekendt med den manglende lovhjemmel i weekenden efter beslutningen.

Mogens Jensen i nyt samråd

Men det, som i sidste ende kommer til at afgøre, om minkskandalen ender med en rigsretssag, er, at et flertal i Folketinget kræver det. Og her tvivler jeg på, at f.eks. Radikale Venstre vil gå så langt.

Det mest sandsynlige er derfor lige nu, at konsekvensen bliver, at Mogens Jensen må gå af som fødevareminister, og måske ryger der også en embedsmand eller to.

