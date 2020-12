Joachim B: Er de Radikale blevet impotente?

I går var Nick Hækkerup i samråd om politiets ageren i mink sagen og Hækkerups ikke-svar, på de spørgsmål han blev stillet, udløste stor frustration hos de Radikales ordfører, Kristian Hegaard.

Men man måtte forstå, at Radikale Venstre har et brændende ønske om at komme til bunds i mink-sagen.

Men når man så spørger Radikale Venstre, om de ønsker en kommisionsundersøgelse af forløbet, så bliver de mere end vævende.

En kommisionsundersøgelse er ellers DET parlamentariske værktøj, som kan bringe sandheden frem.

En kommisionsundersøgelse har en dommer i spidsen. En dommer, som både vil have adgang til skriftligt materiale, og som vil kunne afhøre både embedsmænd og ministre under vidneansvar.

Mink-sagen er jo i virkeligheden ret enkel. Det, som skal klargøres, er, hvem vidste hvad og hvornår? Hvem orienterede hvem og hvornår? Hvem besluttede hvad og hvornår?

De spørgsmål bliver kun besvaret ved en kommisionsundersøgelse.

De radikale taler om en parlamentarisk undersøgelse, hvor politikerne skal afhøre ministrene.

Lad mig sige det rent ud. Det kommer der ikke en skid ud af. Det ved de Radikale også godt.

Så kom nu radikale! Mand jer op!

Vis, at i går op i andet end identitetspolitik og klima. Vis, at i tager demokratiet alvorligt og få nedsat den kommissionsundersøgelse.