Joachim B: Farlig strategi at slide Tulle ned

Kristian Thulesens Dahls modstandere vil have ham til at træde tilbage, så næstformanden kan overtage. Men det er en farlig strategi, lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator

Tilliden til, at formand Kristian Thulesen Dahl kan vende skuden for det krisaramte Dansk Folkeparti, er nærmest ikke eksisterende i partiets folketingsgruppe.

Formandens støtter i folketingsgruppen kan tælles på en hånd.

Og modstanderne forsøger simpelthen at slide ham ned ved at lække fra interne møder til medierne.

Krig om DF-møde: 'Udtaler sig lodret forkert'

Hvorfor er utilfredse så stor?

Den direkte årsag til utilfredsheden er naturligvis, at Dansk Folkeparti ikke har løftet sig over det katastrofale valgresultat fra 2019.

Kristian Thulesen Dahls troværdighed er lav i meningsmålingerne.

Når medlemmer af partiet oplever, at ikke engang Venstres nedsmeltning i målingerne smitter positivt af på Dansk Folkeparti, så kommer mange til den konklusion, at det er formanden, som er selve problemet.

Drama i DF: Messerschmidt angriber Tulle

Splitter partiet ad

Men spørgsmålet er, om det er klogt at forsøge at slide formanden ned ved at lække dårlige historier til medierne?

Det er det næppe. Tværtimod kan det være skadeligt for partiet.

Hvis der er noget, som skræmmer vælgere væk, så er det nemlig historier om intern splid.

