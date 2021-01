Joachim B: Her er Støjbergs væbnere

Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen stemmer også nej. Det er måske den største overraskelse.

Michael Aastrup Nielsen var en af Kristian Jensens allierede i formandsopgøret med mellem ham og Lars Løkke Rasmussen. Og Kristian Jensen har været en af de varmeste fortalere for, at Inger Støjberg skulle stilles for en rigsret.

Derudover er det overraskende, fordi Michael Aastrup bruger meget af sit politiske virke på at tale om vigtigheden af retsstaten. Han er en ivrig kritiker af østeuropæiske lande, som han ikke mener overholder retsstatsprincipper.

Folk i Venstre spekulerer i, om Michael Aalstrups position skyldes, at han er presset af sit bagland i Randers. Venstre i Randers skulle efter sigende have modtaget en hel del udmeldinger af partiet efter Jacob Ellemann-Jensens melding i december om, at han ville støtte en rigsret mod Inger Støjberg.