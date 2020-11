Joachim B: Hold kæft, hvor det sejler!

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har de seneste dage præsteret den mest vanvittige zigzagkurs i nyere dansk politisk historie.

Det har han i skandalesagen, hvor han har stået i spidsen for, hvad der viste sig at være en ulovlig beslutning om at aflive raske mink.

Alligevel tøver støttepartierne med at kræve hans afgang som minister.

Radikale Venstre er stadig underdrejet af hele sexisme-balladen. Pia Olsen Dyhr (SF) er mere loyal over for Mette F. end Socialdemokratiets egen folketingsgruppe.

Og Enhedslisten, der ellers ynder at fyre ministre, synes, at regeringen var for langsom (!!!) til at tage beslutningen om at aflive alle mink i Danmark.

Hvis Mogens Jensen (S) bliver aflivet som minister, er det derfor i skrivende stund mest sandsynligt, at det er statsministeren selv, der fører kniven. Simpelthen fordi Mogens Jensen kan blive en helt unødvendig belastning for regeringen.

Se Joachim B. Olsens analyse øverst i artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se andre videoer med Ekstra Bladets politiske kommentator her: