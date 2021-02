Joachim B: Hvor er fagbevægelsen?

Ifølge Finansministeriet har regeringens politik øget uligheden.

Godt nok har S-regeringens politik mindsket de 10 procent rigeste indkomster med 0,57 procent, men de 10 procent fattigste har fået mindsket deres indkomster med 1,66 procent.

Alle er blevet fattigere - men de fattigste er blevet endnu fattigere end alle andre, ifølge svaret fra Finansministeriet.

EL vil ikke true 'pisseirriterende' regering

Stop uligheden!

Før valgkampen i 2019 lancerede fagbevægelsens hovedorganisation FHO en omfattende ulighedsstop-kampagne.

Formand Lizette Risgaard gjorde det dengang helt klart: Fagbevægelsen kræver et stop for uligheden i Danmark.

Men nu er der ingen kampagne at se.

- De her tal fra finansministeriet viser ikke hele sandheden. De viser ikke, hvem som får gavn af de skatte- og afgiftsstigninger. Det er jo tobaksafgiften, som driver hele skævheden, fordi den umiddelbart rammer de fattigste hårdest, siger Lizette Risgaard.

Men da I sagde 'stop for ulighed', så sagde i stop for ulighed. I sagde ikke, at det er i orden, at uligheden stiger, hvis det er fordi man indfører cigaretafgifter?

- Antallet af unge rygere er halveret efter en række stramninger. Tallet er faldet fra 12 procent til 6 procent. Det, synes jeg, er rigtig godt.

De fattige lande taber vaccinekapløbet

Ny retning

Kan du forstå, hvis nogen tænker, at I måler regeringer ledet af Socialdemokratiet på en anden vægt end borgerlige regeringer?

- Nej, der vil jeg sige, at hvis uligheden fortsat stiger, så er behovet for handling fortsat endnu større.

- Danmark skal i anden retning, og jeg mener, at regeringen, siden den tiltrådte, har sat en anden retning, siger formanden.

Se interviewet i videoen over artiklen