Joachim B: Kære politikere, det er for nemt at gennemskue

Sandheden er, at det er en gratis omgang, når regeringen og støttepartierne roser sig selv for at droppe oliejagt, mener Ekstra Bladets politiske kommentator

I torsdags indgik regeringen, EL, SF, RV, V, K og DF en aftale om at aflyse den ottende udbudsrunde af udvinding af olie fra Nordsøen.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) udtalte i den forbindelse, at aftalen ville give genlyd i hele verden og støttepartierne kaldte aftalen en kæmpe sejr for det grønne Danmark og klimabevægelsen.

Men sandheden er, at det er en gratis omgang.

Ingen olieselskaber har vist interesse for at byde ind på ottende udbudsrunde. Det er simpelthen ikke særlig rentabelt længere.

Derfor koster det ikke regeringen noget særligt at droppe udbuddet - og så er det jo utroligt nemt at være grøn.

Derudover, så er spørgsmålet også, hvor grønt det egentligt er at stoppe for olieudvinding i Nordsøen?

Danmark er en lille olienation og vi gør ikke den store forskel på det globale oliemarked, men alt andet lige så bliver udbuddet af olie mindre, når Danmark lukker for hanen.

Det driver prisen på olie op, hvilket gør det mere rentabelt for olieproducerende lande at hive olie op af jorden, fordi prisen er steget.

Modsat bliver det dyrere for de samme lande at gå over til grøn energi, fordi de tjener flere penge på at sælge olie. Sagt på en anden måde: Putin og sheikerne i Saudi-Arabien er ikke kede af, at Danmark har taget denne beslutning.

Så helt ærligt kære politikere, skru lige lidt ned for jeres bullshit. Det er for nemt at gennemskue.

